Marc Giró se niega a hablar en su monólogo de "las revueltas que lo acaparan todo": "Si no eres neofranquista, es difícil votar con ilusión"

Marc Giró está harto de hablar de actualidad política y elecciones y se muestra triste ante el panorama que plantean las próximas elecciones generales. Por eso, se ha ido de copas con su amiga para reflexionar por qué les atraen tanto los hombres canallas.

"Yo ya sé que ahora tocaría hablar de actualidad política", reconoce Marc Giró al inicio de su monólogo de arranque de Cara al Show de hoy. Pero lo cierto es que el presentador empieza a estar hasta el mismísimo moño de todo lo que eso implica. Así que, por una vez, ni elecciones generales ni "revueltas que parece que lo acaparan todo".

Mucho mejor, opina, irse a tomar una copa con una amiga. En su caso, sin alcohol, claro. Que la sobriedad tendrá sus ventajas, pero también sus efectos secundarios: "Dios, qué aburrida estoy desde que dejé de beber", suspira.

Según cuenta, su amiga y él ya estaban "hartas" de hacerse la misma pregunta: qué demonios van a hacer con su papeleta el próximo 29 de noviembre. "Francamente, a no ser que seas neofranquista, que no es el caso, qué difícil es votar con ilusión", lamenta.

Para quitarse de encima semejante nubarrón electoral, decidieron cambiar de tercio y ponerse a reflexionar sobre otro asunto de interés general: por qué les atraen tanto los "hombres canallas". Un fenómeno que incluye desde sus andares de cowboy hasta su "falta de destreza cuando te hacen el amor", pasando por esa chulería tan característica y una incomprensible seguridad en sí mismos que, al parecer, viene de serie y se transmite de generación en generación.

"Son hombres cuánticos, porque sin querer estar, hacen todo lo posible por estar y no estar, ocupando todo el espacio, consumiendo todo el oxígeno, haciendo el aire irrespirable", explica teatralmente. Y es que, llegado este punto, ni el feminismo ni la psicología ni las opiniones de las amigas parecen tener demasiado que hacer.

Su teoría es que los hombres canallas gustan porque representan una "posibilidad de aventura", aunque "falsa y terrorífica": "Como el fascismo, el romanticismo o el fútbol de primera división". Una mezcla de peligro, emoción y dudoso criterio que parece tener un atractivo inexplicable. "El canalla nos expulsa a los márgenes, donde nos convertimos en un despojo para el capitalismo", sentencia.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Jon Kortajarena, Luis Tosar y Luisa Mayol y Youssef M. Ouled en atresplayer.

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