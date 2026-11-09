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Bestial elogio de Aprilia a Márquez: "El Mundial no lo hemos perdido nosotros, lo ha ganado Marc..."

Massimo Rivola, jefe de la escudería italiana, no hace excesiva autocrítica con el inminente título de Marc. De hecho, se rinde, por enésima vez, al ilerdense.

Marc Márquez y Jorge Martín Marc Márquez y Jorge MartínGetty

Marc Márquez está rozando un nuevo título Mundial. Quizás, el que menos se esperaba que ganara a principio de temporada. Eran 102 puntos los que le separaban del líder de la clasificación en mayo. Una distancia que, con una doble operación recién ejecutidad, parecía insalvable.

Pero Marc se ha sobrepuesto a todo y, es más, ha vuelto a demostrar la superioridad mental que tiene sobre sus rivales. Massimo Rivola, jefe de Aprilia, lo reconoce. El directivo italiano se rinde a Marc y a su manera de haber ganado un Mundial que tenías de cara Marco Bezzecchi y Jorge Martín.

Rivola, aún así, no hace excesiva autocrítica. De hecho, se rinde en su totalidad a Marc cuando le preguntan si el título lo ha perdido Aprilia: "Lo ha ganado Marc Márquez. Sinceramente, él ha marcado la diferencia, y lo ha vuelto a hacer en la carrera de este domingo; fíjate en su diferencia con respecto a las otras Ducati".

"Por la forma en que ha sabido gestionar los fines de semana, ha sumado 37 puntos cuando sabía que podía hacerlo, ha salido airoso en los circuitos más difíciles, así que me quito el sombrero ante él, ante su palmarés, ante su experiencia y ante la forma en que gestiona también a la prensa. Nada es casualidad, Marc es realmente un grande", ha reconocido Rivola en declaraciones a 'Sky Sports'.

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