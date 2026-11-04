Un 'candidato' de ultraderecha mete en el armario a Marc Giró en su monólogo: "Se acabaron las mariconadas"

El presentador de Cara al Show escenifica una entrevista ficticia a un dirigente del partido 'España primero', después de anunciar que "no dará voz a candidatos de ultraderecha" en su programa durante la campaña electoral: "¿Para qué? ¿para promocionar el fascismo?".

A pocos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los principales candidatos políticos visitan los platós de televisión como parte de la precampaña electoral. Marc Giró, sin embargo, tiene claro que no piensa sumarse a esta dinámica. "No lo voy a hacer", advierte el presentador de Cara al Show, antes de explicar sus motivos.

"Nuestro programa está al servicio de la promoción y si entrevisto a un candidato de ultraderecha, ¿qué va a promocionar? ¿El fascismo?", plantea Giró que, para ilustrar su postura, recrea una entrevista ficticia con 'Jaime Motosierra', supuesto candidato del partido 'España primero'.

Como el público del programa es, en palabras de Giró, "muy rojo y wok", el presentador introduce a Elvira, una traductora de "español a facha". Su cometido es traducir las propuestas del ficticio dirigente a lo que esconden realmente sus palabras.

De la "prioridad nacional" a "a tomar por culo los moros"

La entrevista comienza con una pregunta sobre la llamada "prioridad nacional". Jaime Motosierra defiende que consiste en "poner a los españoles en primer lugar en su propio país". Elvira, sin embargo, lo resume de forma mucho más directa: "A tomar por culo los moros". Cuando 'Motosierra' asegura que no quieren "nada de invasiones ni nada de separatismo" y proclama que "España es una, grande y libre", Elvira ofrece su particular interpretación: "A tomar por culo los moros, Puigdemont a prisión".

El ficticio candidato también presenta su propuesta de avanzar hacia "un sistema de pensiones mixto de capitalización". "A tomar por culo lo público y a tomar por culo los viejos", resume Elvira.

En materia de aborto, Motosierra se declara "provida" y defiende que los jóvenes puedan formar una familia "tan numerosa como sea posible". "Dice que a abortar a Londres, guarra", traduce la colaboradora.

La ley de memoria democrática tampoco escapa a la parodia. El candidato sostiene que "hay que eliminarla y homenajear conjuntamente a quienes lucharon por España desde distintas perspectivas históricas". Algo que la traductora resume en: "A tomar por culo la democracia, viva Franco".

Y por último, la enmienda a la totalidad a la ley LGTPBI+ presentada por la ultraderecha. "Es una patraña, esa ley pretende imponer una prisión concreta de la sociedad muy alejada de la familia española tradicional y esto ya te lo traduzco yo, ¡ya te puedes ir metiendo otra vez en el armario!", zanja el supuesto dirigente: "Se acabaron las mariconadas".

*Este programa fue grabado antes de la tragedia ferroviaria de Urda. Cara al Show expresa toda su solidaridad y apoyo a las víctimas.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois en atresplayer.

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