La curiosidad de Marc Giró sobre el local de intercambio de parejas al que fue Manuel Jabois: "De saunas te puedo hablar lo que quieras"

El escritor relata en Cara al Show su visita a un bar que resultó ser un local de intercambio de parejas y Marc Giró se muestra muy curioso sobre este asunto, ya que asegura que nunca ha ido a ninguno.

Manuel Jabois acude a Cara al Show para hablar de su nueva novela, 'La víspera', sin saber lo que iba a encontrarse en el programa de laSexta con Marc Giró. Algo parecido le ocurrió una nochevieja en Maspalomas, acaba contando ante el presentador. "Mi pareja y yo celebramos el fin de año en el hotel con la familia y después nos fuimos a tomar algo los dos solos", empieza a relatar. Fue entonces cuando encontraron "un sitio muy guay" en el que había mucha gente.

Mientras estaban tomándose una copa, vieron con sorpresa cómo la gente de su alrededor se desnudó "y empezó a hacer el amor". "No nos pareció mal y bueno, tenemos alma de exploradores", añade. Marc Giró se queda alucinando con su anécdota y le puede la curiosidad.

"¿Cómo es un local de estos? No he estado nunca. De intercambio de parejas estrictamente no he estado nunca. De las saunas y del 'cruising' te puedo hablar todo lo que quieras", reconoce Giró, verdaderamente interesado por el funcionamiento.

Jabois no da demasiados detalles, pero sí aclara que ni él ni su pareja llegaron a participar de aquello. Eso sí, la "euforia" del momento se quedó grabada en su memoria. Ahora cree que cuando vuelva a Maspalomas sus padres no le van a dejar salir después de haber contado esto en televisión.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois en atresplayer.

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