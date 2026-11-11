Cristina Almeida recuerda sus décadas de lucha feminista: "Lo mejor que me ha pasado en mi vida es ser mujer"

Sandra Sabatés hablaba con Cristina Almeida en una entrevista que ahora recupera la hemeroteca de El Intermedio. En ella, la abogada reflexionaba sobre un posible Gobierno de PP y Vox y aseguraba que "las mujeres vamos a ser un freno en los retrocesos que quieren dar".

En una entrega de 'Mujer tenía que ser' que ahora recupera la hemeroteca de El Intermedio con motivo de la huelga general, Sandra Sabatés hablaba con Cristina Almeida, que la recibía en su casa.

Abogada laboralista, política feminista y luchadora incansable por las causas sociales, Almeida recordaba a su madre, a la que "no dejaron estudiar sus hermanos" y "no se lo pudo perdonar nunca". Por ello, fue la que más les impulsó a estudiar, lo que le llevó a "ir conociendo la vida".

En los años 60, Cristina estudiaba derecho en la universidad, una etapa que para ella fue "un camino de amistad, de formación y de proyectos de futuro". Allí, con ni tan siquiera 20 años, se apuntó a las campañas de alfabetización. Fue a Granada, donde se encontró que el 80 por ciento de las mujeres eran analfabetas: "Las mujeres decían: 'Cristina, por favor, enséñame a firmar', porque les daba vergüenza poner el dedo", explica.

Después participó en otra campaña en el Pozo del tío Raimundo. Allí, además de enseñar, tuvo que ayudar a hacer las chabolas: "Eso me dio una visión de cómo se vivía, que cambiar esa forma de vida era parte de la lucha que teníamos que hacer", afirma.

Eran los años del franquismo, y militar en la clandestinidad era peligroso. En este sentido, cuenta que le detuvieron "tres o cuatro veces", pero el hecho de ser abogada "les cortaba un poco porque el colegio protestaba". "No era solo una lucha a lo exterior, tú cambiabas también, aprendes a ser mujer de otra manera", asegura Almeida, que añade: "Lo mejor que me ha pasado en mi vida es ser mujer".

Una vida de lucha por la igualdad

El origen de su lucha por la igualdad lo sitúa en una cárcel para presos políticos en Jaén. El director de la prisión no le dejó entrar como abogada para asistir legalmente a los presos y ella se fue a denunciarle al juzgado de guardia. Sin embargo, cuenta que tampoco se lo permitieron porque, le dijeron, tenía que denunciar su marido por ella. "Eso fue tremendo, sentir que me quitaban todo eso por ser mujer", recuerda.

Entonces, al volver a Madrid, Cristina cuenta que agarró a su marido y se lo llevó para que le hiciera un poder "para hacer todo lo que quisiera". Porque Cristina entiende el feminismo como "una carrera de relevos que nos vamos dando las mujeres unas a otras".

Rencillas en la izquierda

Respecto a las históricas rencillas en la izquierda, Almeida defiende que "siempre hay alguien que piensa que está más a la izquierda que tú", una idea que en ocasiones "hace ver una izquierda un tanto dictatorial".

Sin embargo, ante el panorama que se avecina, cree que "ante situaciones graves" la izquierda "responderá" frente a la extrema derecha y la derecha, que "están marcando un camino de este país muy triste" donde "la política se está haciendo en la justicia".

Almeida reconoce estar preocupada por la posibilidad de que haya retrocesos en derechos ya conseguidos, porque "lo primero que hace PP con Vox es quitar la memoria y la igualdad". Sin embargo, está convencida de que "las mujeres vamos a ser un freno en los retrocesos que quieren dar": "Sabemos que no solo queremos conservar lo que tenemos, sino que nos quedan muchas cosas pendientes para conseguir, de verdad, que el mundo se mire con ojos de mujer".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio con motivo de la huelga general.

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