Un informático encuentra un preservativo atascado en un ordenador: "Cuando le dijeron que necesitaba protección contra los virus no se referían a esto"

"En 30 años que llevo reparando ordenadores, en la vida me había encontrado algo así", comenta un informático que encontró un preservativo en un ordenador. Lo puedes ver en este vídeo que recupera Zapeando con motivo de la huelga general.

Todos hemos acumulado basura tanto dentro como alrededor de nuestro ordenador, pero lo que se encontró un informático durante una reparación se pasa el juego.

El técnico explica que le ha llegado un ordenador desde Jaén con problemas a la hora de ver vídeos en pantalla completa o jugar a algún juego potente, lo que provocaba que se le apagara el dispositivo.

"En 30 años que llevo reparando ordenadores, en la vida me había encontrado algo así", afirma el informático, que muestra cómo un preservativo había acabado enrollado en el ventilador de la refrigeración y afirma que "esto no hay quien lo entienda".

"Querido propietario del ordenador, cuando te dijeron que el aparato necesitaba protección contra los virus, no se referían a eso", comenta Nacho García, que lo ha bautizado como "el ordenador de Amelia Bono".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Zapeando con motivo de la huelga general.

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