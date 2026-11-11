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Huelga 11N

Disturbios en la manifestación por la huelga en Barcelona: varios encapuchados destrozan escaparates y tiran petardos a la Policía

Sí, pero... La manifestación ha transcurrido de manera pacífica durante toda la tarde y los altercados se han producido por un grupo reducido de personas.

disturbios barcelona

La manifestación por la vivienda en Barcelona ha terminado con algunos disturbios. Varios manifestantes han comenzado a tirar petardos a la Policía y la concentración ha sido disuelta.

Pese a todo, un grupo de encapuchados ha comenzado a destrozar escaparates y se ha dirigido a la Gran Vía.

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