36 horas después, sin rastro de 'El Ruso': las claves de la búsqueda del sospechoso de la explosión y tiroteo en Oviedo

¿Qué han dicho? "Ahora lo fundamental es detener al objetivo. En eso estamos, con todas nuestras ganas, toda nuestra implicación", ha asegurado Jorge Ignacio Moreno, el jefe superior de la Policía Nacional en Asturias. La explosión mató a un Tedax y a su agente canino, pero también hirió a otro policía.

Manuel Ferrero, conocido como 'El Ruso', es el hombre más buscado de España tras presuntamente haber disparado a una menor y provocado una explosión que mató a un agente de los Tedax y a un perro policía, dejando gravemente herido a otro agente en Oviedo. 300 agentes siguen desplegados para localizarlo. El Grupo Especial de Operaciones de la Policía ha registrado un polígono industrial sin éxito. Los vecinos, que se sienten inseguros, podrán regresar a sus casas ya que no hay daños estructurales tras la explosión. Ferrero es descrito como una persona conflictiva y sin buena relación con la comunidad.

36 horas después, 300 agentes siguen desplegados para localizar a Manuel Ferrero, conocido como 'El Ruso'. Sigue siendo el hombre más buscado de España tras, presuntamente, haber tiroteado a una menor y haber provocado una explosión que se cobró la vida de un Tedax, la de un agente canino y que dejó a otro miembro de la Policía gravemente herido en Oviedo. Además, los GEO han registrado varias naves de un polígono, aunque no han tenido éxito.

El Grupo Especial de Operaciones de la Policía ha peinado este miércoles un polígono industrial localizado a las afueras de Oviedo. Poco antes, habían recibido una alerta relacionada con el paradero de este sospechoso fugado. Finalmente, se han retirado del polígono sin haber conseguido ninguna nueva pista.

Buscan a Manuel Ferrero, 'El Ruso'. O, dicho de otra forma, al presunto autor de la explosión que acabó con la vida de un agente de los Tedax y su agente canino. Sin olvidar que otro compañero resultó gravemente herido. Sufrió la amputación de una pierna.

Este miércoles, sus compañeros no han escondido su emoción. Han guardado un minuto de silencio en Oviedo por su recuerdo. "Ahora lo fundamental es detener al objetivo. En eso estamos, con todas nuestras ganas, toda nuestra implicación", ha asegurado Jorge Ignacio Moreno, el jefe superior de la Policía Nacional en Asturias.

Por todo ello, denuncian sentirse inseguros en su barrio. "La verdad que es terrible, no estás seguro, chico", cuentan. "No te lo esperas, inimaginable, aquí hay colegios. Podía haber sido muy gordo".

La Policía ha reforzado sus operativos y los recursos se centran en localizar al fugitivo lo antes posible. Los vecinos desalojados por la explosión podrán volver a sus casas pues, tal y como ha confirmado el director de Vivienda del Principado de Asturias, "no hay ninguna vivienda afectada" tras la explosión. "Todos los daños se han producido en la zona del portal".

Además, de la explosión, 'El Ruso' habría disparado a un menor en su huida, cuando salía del portal. El herido solo tiene 17 años.

Tras la tragedia y su fuga, los vecinos han reconocido que el sospechoso no ha tenido nunca una buena relación con el resto. Lo han definido como un hombre "que no es buena gente", "con facciones inexpresivas" y que va a la suya". "Dicen que no eran buena gente, porque se pelaban con todos los vecinos".

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