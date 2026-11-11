Urquizu revela que el 55% de los españoles considera que la vivienda es el principal problema: "La cifra más alta de toda la democracia"

El sociólogo analiza en Al Rojo Vivo la evolución de la preocupación por el acceso a un hogar y destaca que el porcentaje se ha disparado en el último año, con especial incidencia entre los jóvenes y los votantes de izquierdas.

En el contexto de la huelga general, el sociólogo Ignacio Urquizu ha analizado en Al Rojo Vivo la creciente preocupación por el acceso a la vivienda y el peso que este problema ha adquirido entre la ciudadanía. Según ha explicado, el último barómetro del CIS, correspondiente al mes de octubre, refleja que el 55% de los españoles considera que la vivienda es el principal problema del país, el porcentaje más alto registrado en las últimas décadas.

Urquizu ha puesto esta cifra en perspectiva al compararla con la anterior crisis inmobiliaria, entre 2006 y 2011, cuando la preocupación por la vivienda llegó a situarse entre el 30% y el 35% de la población. "Según el último barómetro del CIS de octubre, el 55% de los españoles piensan que es el primer problema del país. Es la cifra más alta de toda la democracia, de toda la democracia. Los últimos 40 años. Eso es de 40-50, porque ya estamos hablando de finales de los 70. De hecho, en la anterior crisis inmobiliaria, entre el año 2006 y 2011, llegó a estar entre el 30-35% de españoles que pensaban que era un problema. Hoy es el 55%. Hace un año era el 40%".

El sociólogo ha destacado, además, que esta preocupación es especialmente acusada entre los jóvenes y los votantes de izquierdas. En este último grupo, ha precisado, el porcentaje supera el 60% entre los simpatizantes del PSOE y de Sumar.

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