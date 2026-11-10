Ana Pastor defiende a Broncano tras las críticas por su entrevista a Abascal: "Si queremos opinar, hagámoslo con todos"

Ana Pastor analiza las explicaciones de David Broncano a Más Vale Tarde tras su entrevista a Abascal. Asegura que "le honra error cometido y error reconocido" y reflexiona sobre las críticas que ha recibido por parte de la prensa progresista.

David Broncano ha hablado esta tarde con Más Vale Tarde sobre su polémica entrevista a Santiago Abascal en 'La Revuelta'. El comunicador reconocía sus errores durante el programa, entre ellos la ausencia de humor o la selección del público por parte de Vox.

Ana Pastor rompe una lanza por Broncano y asegura que "le honra error cometido y error reconocido" y que las circunstancias que se acordaron con Vox "aunque en su cabeza sonaran muy bien no son las que se debían ofrecer".

Sin embargo, la moderadora del debate económico que tendrá lugar en laSexta el próximo viernes, considera que existe un "pecado original previo": "Que la televisión pública decide abrir la puerta primero a Pedro Sánchez, Rufián y a políticos progresistas a un formato que no hace ese tipo de entrevistas, y a partir de ahí las fichas de dominó hasta lo que hemos visto".

No obstante, Pastor defiende la participación de los políticos en este tipo de formatos: "Solo faltaba", afirma la periodista, que pone el foco en cómo se realizan estas entrevistas, "pero para todos".

A Pastor le han sorprendido las críticas de la prensa progresista a Broncano, porque, afirma: "El problema es el oficio, especialmente una parte que está criticando a Broncano lo que no está criticando a otros periodistas progresistas por hacer regular, bien o mal su trabajo en esta casa, en la pública, en todas partes". "Si queremos opinar, hagámoslo con todos", sentencia.

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