El PP carga contra los sindicatos a pocas horas de la huelga general e intenta desacreditarlos: "Están apesebrados"

¿Por qué es importante? El PP ha llevado a cabo una campaña para desligitimar a los sindicatos tras considerar que la huelga general convocada para el 11N es en realidad una "huelga electoral".

El Partido Popular (PP) ha intentado desacreditar la huelga general convocada para este miércoles, criticando a los sindicatos y calificándola de "electoral" y "preventiva" contra un posible gobierno de Alberto Núñez Feijóo. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha señalado que la huelga está dirigida contra el futuro gobierno y ha criticado a los sindicatos por su falta de representatividad y por estar supuestamente alineados con el gobierno actual. Feijóo ha calificado la huelga como un "disparate" y ha cuestionado su oportunidad tras la tragedia ferroviaria en Toledo. Los sindicatos, por su parte, afirman que la protesta se centra en demandas sociales como la vivienda y los salarios, y no contra la oposición.

El PP se ha propuesto intentar desacreditar la huelga general convocada para este miércoles cargando contra los sindicatos. La protesta, convocada por la vivienda, los salarios y la pérdida de poder adquisitivo, es para los 'populares' una manifestación "electoral" y "preventiva" contra un posible Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

De esta forma, han cargado contra los sindictados por impulsar una huelga general en medio de una precampaña electoral a las puertas de unas elecciones generales. Mientras, los partidos de izquierdas la secundan. De hecho, según dejó claro el Gobierno de España esta manifestación es contra la oposición. Sin embargo, los sindicatos mayoritarios han dejado claro que no es contra nadie, poniendo el foco en el problema de la vivienda y los salarios.

En una entrevista en esRadio, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha calificado la huelga general del 11N de "una huelga electoral, no "general realmente", y ha dicho que está convocada "contra el próximo gobierno de España, azuzada desde el gobierno actual".

Asimismo, ha señalado que existe "una crisis de representatividad" de los sindicatos y que estos "están más preocupados por la subvención que reciben del Gobierno" que por otras cuestiones.

"Anda que no ha habido motivos durante los últimos ocho años para que los sindicatos, defendiendo los derechos de los trabajadores, hubiesen salido a la calle, pero no lo han hecho. Durante estas dos legislaturas de un gobierno socialista los sindicatos han estado en silencio, en silencio cómplice con todo lo que sucedía en nuestro país", ha afirmado, acusándoles de estar "apesebrados".

El secretario general del PP ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene dos ministros más de los oficiales, los líderes sindicales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo. "Pensábamos que Sánchez tenía 22 ministros, pero resulta que tenía 24, que el 23 se llama Pepe Álvarez y el 24 Unai Sordo", ha apuntado en un desayuno informativo en el que ha presentado al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

Según Tellado la campaña de las elecciones generales del 29N empieza el viernes pero en la izquierda "han decidido adelantarla" un par de días con "la huelga electoral, que no general". Los sindicatos, ha añadido, han decidido "despertar de la siesta" que llevan echando desde el año 2018 y manifestarse contra "el verdadero partido de los currantes", que es el Partido Popular.

Los sindicatos, ha añadido, no llaman a movilizarse contra quien "ha encarecido como nunca el coste de la vida" o contra quien "ha reventado el mercado de la vivienda", ni tampoco "contra la corrupción", sino contra quien "tiene un proyecto para arreglar todo ese destrozo". Esta situación es "algo inédito" en democracia y demuestra que en el Gobierno de Sánchez están "un poco necesitados".

Pero al PP, "no le van a amedrentar" ha agregado Tellado, por mucha huelga que convoquen y aunque hoy en día los trabajadores "no tienen sindicatos que les defiendan", ha dicho, "sí tendrán pronto un gobierno que les defienda". Sánchez, ha afirmado, ha sido "una especie de piquete permanente para los trabajadores", a quienes "les ha hecho la vida imposible" y "los ha empobrecido".

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que si la huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre "es una huelga contra la oposición", se trata de "un disparate que no existe en ningún país de la Unión Europea".

Además, en un intento por intentar desacreditarla, ha recurrido a las víctimas de la tragedia del accidente ferroviario en Urda, Toledo, destacando que se va a celebrar un día después del funeral de Estado. En este sentindo, defiende que, en su opinión, "prescinde de todos los principios de sensibilidad y de respeto a los ciudadanos del país".

"Viendo a la vicepresidenta, que ahora quiere ser la presidenta de la OIT, jaleando a los sindicatos, para que hagan una huelga general, es un disparate sin precedentes", ha afirmado el líder de los 'populares', al tiempo que ha afirmado que "esto no pasó jamás" en España.

Por su parte, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha sostenido que "los españoles saben dónde han estado los sindicatos en los últimos años, al menos UGT y Comisiones Obreras". En concreto, les ha acusado de no haber estado "reivindicando mejoras laborales, ni mejoras en las condiciones de vida de los españoles". "Ahora pretenden llegar a la campaña electoral fortaleciendo a un gobierno que ha debilitado a los obreros de este país", ha reprochado.

Con este discurso, el PP se suma a una campaña más propia de la extrema derecha en un intento por intentar desacreditar a los sindicatos ante una huelga general cuyo objetivo consideran, y también defiende el Gobierno, es la oposición. Sin embargo, los sindicatos mayoritarios ya han dejado claro que esta protesta no es contra nadie, reiterando que se hace por la vivienda, los salarios y la pérdida de poder adquisitivo.

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