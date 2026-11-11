Cargas policiales y máxima tensión en Madrid al término de la manifestación por la huelga general

El contexto Las cargas han comenzado cuando los manifestantes han saltado el cordón policial que les impedía llegar a Plaza de España, donde estaba previsto que terminase la marcha.

La manifestación pacífica por la huelga general en Madrid, que comenzó en Atocha y debía concluir en Plaza de España, terminó con cargas policiales en el centro de la capital. La Policía intentó impedir el acceso de los manifestantes mediante un cordón, pero estos lograron sortearlo, lo que desencadenó un ambiente de máxima tensión y las subsiguientes cargas. Se registraron disparos al aire, quema de contenedores y uso de gas pimienta por parte de los agentes, con incidentes extendiéndose a Gran Vía y Callao. La protesta, organizada por el Sindicato de Inquilinas, reunió entre 120.000 y 600.000 personas, según diferentes fuentes.

La manifestación pacífica por la huelga general en Madrid ha terminado con cargas policiales en el centro de la capital. La Policía ha cargado contra un grupo de manifestantes y ha detenido al menos a una persona al término de la marcha.

La protesta, iniciada en Atocha a las 18:00 horas, tenía que terminar en Plaza de España. Sin embargo, un cordón policial ha intentado impedir el acceso ante la gran afluencia de participantes. Los manifestantes han conseguido sortear el bloqueo y ha sido entonces cuando han comenzado las cargas, que se ha dado en un ambiente de máxima tensión.

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Los agentes han comenzado a lanzar disparos al aire y se han producido quema de contenedores. Además, la Policía ha comenzado a lanzar gas pimienta a los congregados, que se han dispersado por las calles aledañas en las que se han reproducido las quemas de contenedores y roturas de mobiliario urbano.

Los altercados se han sucedido también en la Gran Vía y Callao, donde ha habido carreras y se han vuelto a producir disparos por parte de los agentes.

En la cabecera se podía leer una gran pancarta con el mensaje: "11N. Huelga general. Vivienda, salarios, servicios público, pensiones. Contra la patronal, el rentismo y sus gobiernos". El Sindicato de Inquilinas ha cifrado en 600.000 el número de manifestantes, mientras que Delegación del Gobierno contabiliza 120.000 personas.

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