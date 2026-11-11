El doble discurso del PP contra los sindicatos: del trumpismo de Ayuso hablando de "mafia" y "basura" al intento de Sémper de rebajar el tono

Los detalles Isabel Díaz Ayuso ha cargado duramente contra los sindicatos, confesando que le ha pedido a Feijóo que acabe "con toda la basura sindical". Un discurso sobre el que Sémper ha preferido desmarcarse.

El Partido Popular (PP) ha adoptado un tono cada vez más crítico hacia los sindicatos, similar al de Vox, al utilizar términos como "mafia sindical". Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha empleado esta retórica, acusando a los sindicatos de corrupción mafiosa y lanzando lo que parece una amenaza con el respaldo de Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, Borja Sémper, portavoz del PP, ha aclarado que buscan volver a la normalidad y al diálogo entre patronal, sindicatos y Gobierno. Los sindicatos, por su parte, critican esta postura, destacando la necesidad de una derecha dialogante y no ofensiva.

El tono del PP contra los sindicatos ha ido subiendo, pareciéndose cada vez más al discurso de Vox e incluso rozando la amenaza. Hace seis años, cuando el partido de extrema derecha presentó a su sindicato, Santiago Abascal justificó su creación refiriéndose a los sindicatos de clase como "mafia sindical".

Un término que el líder de la ultraderecha ha seguido usando estos años. "El problema de España es un gobierno corrupto, es un gobierno mafioso, una mafia sindical", aseguraba hace unos meses.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso se ha apropiado ahora de estas palabras. "La huelga es corrupción mafiosa a manos de los sindicatos" o "yo no formo parte de las campañas mafiosas de los sindicatos", son algunas de las declaraciones que ha realizado utilizando la misma terminología que Vox.

De hecho, en el programa de Espejo Público utilizó a Alberto Núñez Feijóo para lanzar lo que parecía una amenaza a los sindicatos. "He hablado con él y le he pedido que me prometa que esta basura se acaba", ha asegurado, destacando que el líder del PP le respondió diciéndole que no lo dudase.

Sin embargo, hoy el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha aclarado lo que tienen pensado: normalidad y conversación. "La propuesta que va a hacer el PP con Feijóo es la de volver a la normalidad, a una conversación entre patronal, sindicatos y Gobierno", ha destacado.

Nada que ver con el estilo propio de la presidenta. Él se ha desmarcado de la dureza de Ayuso. "Yo siempre defiendo que, tanto en la vida como en política, cada uno se manifiesta como considera oportuno", ha señalado.

Desde los sindicatos han respondido a estas expresiones. "La deriva ultra y trumpista de las distintas derechas en España es un serio problema para este país", ha destacado Unai Sordo, secretario general de CCOO.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha indicado que necesitamos una derecha "que hable con las organizaciones sindicales" y que no les insulte.

Más allá de Ayuso, hoy el partido hace supuestas gracietas en redes con Inteligencia Artificial, a lo que desde CCOO responden señalando que ellos están ahora centrados en la huelga general y en la "inteligencia colectiva".

Un discurso contra los sindicatos que desde la derecha española se ha endurecido con el paso del tiempo.

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