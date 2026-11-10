Un tiroteo y una posterior explosión en Oviedo dejan una mujer herida, un policía muerto y otro herido muy grave

Los detalles Según informa JUPOL, los agentes acudieron a una vivienda tras recibir un aviso relacionado con una joven que habría sido tiroteada y cuyo padre intentaba trasladarla al hospital. La mujer ha resultado herida.

Una mujer resultó herida en un tiroteo seguido de una explosión en el barrio de Villafría, Oviedo. La Policía Nacional desplegó un operativo en la zona, acordonándola. Según la Televisión del Principado de Asturias, el tiroteo ocurrió a las 7:00 horas y la explosión a las 9:00 horas en la calle Rafael Urrusti. El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se desplazó al lugar para obtener información. El sindicato JUPOL lamentó la muerte de un agente y la grave herida de otro tras la detonación de un artefacto explosivo encontrado en una mochila.

Una mujer ha resultado herida a primera hora de este martes en el barrio ovetense de Villafría, donde se ha producido un tiroteo y una posterior explosión, han apuntado a EFE fuentes policiales.

La Policía Nacional ha desplegado un amplio operativo en la zona, que ha quedado acordonada. Según ha avanzado la Televisión del Principado de Asturias (TPA), pasadas las 7:00 horas se habría producido un tiroteo, y a las 9:00 horas se ha escuchado una explosión en uno de los portales de la calle Rafael Urrusti.

Fuentes municipales han apuntado que el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se dirige al lugar para recabar información ante la confusión existente aún sobre lo sucedido.

Desde el sindicato JUPOL han lamentado el fallecimiento de uno de los agentes de Guías Caninos en la explosión ocurrida en Villafría, denunciando la "extrema gravedad" de un suceso en el que otro policía ha resultado herido muy grave tras serle amputada una pierna.

"Según la información recabada hasta el momento, los agentes acudieron a una vivienda tras recibir un aviso relacionado con una joven que habría sido tiroteada y cuyo padre intentaba trasladarla al hospital. A su llegada al inmueble, los policías localizaron una mochila en el portal que contenía un artefacto explosivo, que terminó detonando y provocando las gravísimas consecuencias para los policías", explican desde el sindicato.

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