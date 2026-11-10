Protección Civil activa la evacuación de Piedralaves (Ávila) por el riesgo de desbordamiento de la presa del Horcajo

Los detalles Protección Civil ha enviado un ES-Alert pidiendo acudir al pabellón municipal y al colegio San Juan de la Cruz siguiendo las instrucciones de las autoridades a la población de 2.200 habitantes.

Protección Civil ha enviado en la mañana de este martes un ES-Alert para evacuar la localidad de Piedralaves (Ávila) por el riesgo de desbordamiento de la presa del Horcajo debido a las intensas lluvias que están cayendo en la zona.

En el mensaje, Protección Civil ha pedido acudir al pabellón municipal y al colegio San Juan de la Cruz siguiendo las instrucciones de las autoridades a la población de 2.200 habitantes ante el "posible rebosamiento" de la presa del Horcajo.

Tanto el norte de Cáceres como el sur de Ávila son los dos puntos que este martes están en aviso rojo por las lluvias causadas por Bruna. En la jornada de este lunes ya cayeron 80 litros por metro cuadrado, pero ahora se esperan que las precipitaciones alcancen los 120 litros por metro cuadrado.

De hecho, se habían suspendido las clases debido a las previsiones y la Guardia Civil ha recomendado no utilizar el coche salvo en situaciones de urgencia.

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