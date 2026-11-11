El juez Calama prorroga seis meses más la investigación a Zapatero y no descarta nuevas imputaciones

Los detalles El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama prorroga seis meses más, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, la pieza principal del caso Plus Ultra en el que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido este miércoles prorrogar, durante seis meses más, la pieza principal del caso Plus Ultra en el que se investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Así lo ha ordenado tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción y, por lo tanto, se prorroga el caso Zapatero-Plus Ultra al menos hasta el 28 de mayo de 2027.

Según el auto, al que ha tenido acceso laSexta, el magistrado ha argumentado que "existen diligencias de investigación pendientes de practicar, como son las declaraciones de testigos e investigados ya señaladas, el análisis técnico-policial de dispositivos electrónicos y documentación intervenidos, así como de la documentación aportada por algunas de las partes o requeridas a las mismas por este órgano judicial".

Igualmente, Calama ha querido reseñar que sigue pendiente la unión de informes requeridos a la UDEF. Se trata de una documentación que fue requerida a diversos organismos públicos y entidades bancarias y que, a su vez, puede generar "la imputación de nuevas personas y/o derivarse nuevas diligencias que, en este momento, no pueden determinarse".

"Valorando el estado actual del procedimiento, la naturaleza y complejidad de la presente causa y acogiendo las alegaciones del Ministerio Fiscal y de la representación de la Acusación Popular Unificada, es procedente prorrogar el plazo de instrucción por el periodo que se indicará en la parte dispositiva de esta resolución", ha escrito el magistrado en su auto.

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