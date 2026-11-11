VIDEO | Quique Peinado, sobre el retrato de un chico a su novia: "Es como el plátano que se deja tu hijo en la mochila tres días después"

Una pareja se ha retratado el uno al otro, pero el resultado del cuadro que ha pintado el novio sobre su novia es, cuanto menos, escalofriante.

Hay muchas nuevas actividades para hacer en pareja y sorprenderla. Eso, sobre todo.

Una pareja se ha retratado el uno al otro y luego se lo han enseñado: "El cuadro del novio es para verlo".

"¡Oh Dios mío! Apaga la cámara", ha sido la primera reacción de la novia al verse retratada por su novio. Y es que o el novio pinta muy mal, o es que la quiere muy poco, porque el cuadro asusta.

Con el resultado, han surgido muchos comentarios en redes sociales, reaccionando: "Amigo, se trataba de sacarla viva", "La pintó 300 años después"o "Menos mal que lo vi de día".

Para Quique Peinado, el parecido más lógico del retrato es "el del plátano que se deja tu hijo en la mochila y lo encuentras tres días después".

Si tu pareja te pinta este cuadro "lo que tienes que hacer es dejarlo en la mesilla y decirle: 'Tenemos que hablar'", comenta Dani Mateo.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Zapeando con motivo de la huelga general.

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