Núcleo Nacional recibió formación paramilitar en Ucrania: la Policía apunta a la planificación de un "alzamiento armado"

Activistas de Núcleo Nacional durante una manifestación el pasado 1 de mayo en Madrid.

Los detalles Los investigadores atribuyen al grupo neonazi "14 actos violentos y 11 cacerías", además de haberse comprobado "la vinculación de alguno de sus miembros con actividades de tenencia, venta y distribución de sustancias estupefacientes".

laSexta ha accedido al sumario del Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, que revela que el grupo neonazi Núcleo Nacional planeaba un "alzamiento armado" y manejaba armas sin licencia. Miembros del grupo estuvieron en Ucrania, recibiendo formación paramilitar y manteniendo contactos con las brigadas Azov. Las conversaciones entre los neonazis incluyen planes de violencia y discriminación. La Policía Nacional detuvo a 14 personas en una operación en siete provincias, acusadas de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia de armas. Los registros se realizaron tras la amenaza de alzamiento y la posible asistencia de militantes extranjeros.

laSexta ha accedido este martes al sumario que forma parte de la investigación del Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, en el que se detalla que miembros del grupo neonazi planearon un "alzamiento armado" y manejaron pistolas y rifles pese a no tener licencia.

En el escrito, avanzado por el diario 'El País', los investigadores, detallan que los ultras estuvieron en Kyiv, en un campamento militar y en otra localidad a 20 kilómetros de la frontera rusa. En una llamada recogida en el sumario, un miembro de Núcleo Nacional traslada a su mujer que está en un sitio "mejor", cuando antes se encontraba en Járkiv. "El pueblo donde estamos está muy castigado por la guerra, todo derruido y lleno de militares", cuenta el neonazi.

Un militante del grupo neonazi asegura que "sin formación no va a funcionar ningún alzamiento" y la persona con la que está hablando ve clave dar "seguridad" a la estructura.

En las conversaciones entre miembros neonazis de Núcleo Nacional, vemos cómo se aboga por llevar a cabo "incineraciones grupales" de "pelobrocoli marrones", se habla de "moros y demás gentuza" o se pide dar "muerte a los furros" o "hablar con el fuhrer".

Los investigadores les atribuyen "14 actos violentos y 11 cacerías", además de haberse comprobado "la vinculación de alguno de sus miembros con actividades de tenencia, venta y distribución de sustancias estupefacientes".

La Policía detalla que los registros que se llevaron a cabo el pasado viernes fueron a raíz de esta amenaza de "alzamiento", "unido a la disponibilidad que tienen de acceder a armas de fuego y la probable asistencia de militantes de organizaciones de diversos países en apoyo a la convocatoria realizada por la 'Asociación Núcleo Nacional' para el día 7 de noviembre".

Su relación "especialmente preocupante" con las brigadas Azov

Algunos miembros de Núcleo Nacional compartieron imágenes en sus redes sociales en las que aparecían practicando tiro y recibiendo formación paramilitar en Ucrania entre finales de agosto y principios de septiembre, según publicaba la semana pasada 'Newtral.es' y queda reflejado en este informe.

El informe considera "especialmente preocupante" los contactos que el grupo neonazi mantiene con las brigadas Azov ucranianas, un contacto que "se ha podido acreditar" y cuyo objetivo sería "transmitir dichos conocimientos a militantes" de Núcleo Nacional en España.

En los vídeos, los miembros del grupo neonazi aparecen disparando armas de fuego en vídeos que fueron compartidos por un miembro de la organización procedente de San Sebastián en Instagram.

Según informaba 'Newtral', entre las personas vinculadas al grupo neonazi que se desplazaron a Ucrania figuran Iván Rico, José Manuel V. o Aitor R, que, en una de las fotografías, aparecen junto a otras personas que llevan sudaderas con referencias a Third Army Corps, unidad vinculada al ejército ucraniano. Isabel Peralta, una de las portavoces de Núcleo Nacional, compartió una imagen sosteniendo un fusil en sus redes sociales y guardaba en su casa cuatro armas largas

14 detenidos y varios registros

La Policía Nacional llevó a cabo el pasado viernes una operación simultánea en siete provincias españolas que se saldó con 14 detenidos a los que se atribuía inicialmente la autoría de los delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia de armas.

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Durante la operación, coordinada por la Comisaría General de Información y que se llevó a cabo en Asturias, Madrid, Guadalajara, Burgos, Alicante, Pontevedra y Valladolid, se practicaron distintos registros, entre ellos en la sede central de Núcleo Nacional en Madrid.

De los diez detenidos que este domingo pasaron a disposición judicial, uno fue arrestado en Gijón y dos en Avilés mientras que los siete restantes habían sido identificados en la investigación como posibles miembros de la cúpula de Núcleo Nacional y han sido trasladados al juzgado que centraliza el caso.

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