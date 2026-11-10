Última hora
Hacia las elecciones generales en directo | El Gobierno aprueba 820 millones anuales para la protección de familias monomarentales, numerosas y de padres con discapacidad
El Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto-ley para ampliar la protección a las familias con más necesidades de apoyo a la crianza como son las familias monomarentales, las familias numerosas con pocos recursos económicos y las familias con una persona progenitora con una discapacidad y más de un hijo.
-
El Gobierno aprueba 820 millones anuales para la protección de familias monomarentales, numerosas y de padres con discapacidad
-
El PNV cree "terrible" que TVE "diera espacio" a Abascal, al que "se le está poniendo cara de vicepresidente"
-
Bustinduy lleva al Consejo de Ministros una ley de protección a las familias monomarentales
-
Feijóo dice que no gobernará "pendiente de la televisión ni de las redes": "Yo vengo a levantar el país"
El Gobierno aprueba 820 millones anuales para la protección de familias monomarentales, numerosas y de padres con discapacidad
El Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto-ley para ampliar la protección a las familias con más necesidades de apoyo a la crianza como son las familias monomarentales, las familias numerosas con pocos recursos económicos y las familias con una persona progenitora con una discapacidad y más de un hijo.
Entre otras cuestiones, crea un título oficial para las monomarentales, otorga los beneficios de las familias numerosas a aquellas familias con dos hijos en los que una persona progenitora tenga una discapacidad igual o superior al 33% y supone una ampliación de la categoría especial del título de familia numerosa.
Se trata de una norma impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que va a beneficiar a más de 760.000 familias, cerca de tres millones de personas, y que supondrá destinar más 820 millones de euros al año para estas familias, según precisó el gabinete de Pablo Bustinduy en un comunicado.
La norma supone "importantes ayudas" para las familias monoparentales, también conocidas como monomarentales ya que, en España, más del 80% de estas familias (aquellas con solo una persona progenitora) son mujeres y se "ha querido poner el foco en ellas, incluyendo medidas específicas de apoyo y protección, ya que los datos señalan que son las que tienen mayor riesgo de pobreza y exclusión social", precisó el departamento de Bustinduy.
El PNV cree "terrible" que TVE "diera espacio" a Abascal, al que "se le está poniendo cara de vicepresidente"
El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, cree "terrible" que TVE "diera espacio" al presidente de Vox, Santiago Abascal, al que "se le está poniendo cara de vicepresidente", porque supone "la antipolítica" y es "muy peligroso" para los intereses de la ciudadanía, en especial de la vasca.
En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Díez Antxustegi ha reconocido que no suele ver el porgrama de La Revuelta de Broncano, pero sí lo ha seguido cuando han estado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Vox.
Según ha explicado, a él le gusta mucho la política y ve programas aún cuando suponga "antipolítica", como es el caso de la entrevista a Santiago Abascal. "Me parece terrible que la televisión pública diera espacio a una persona que a mí me parece que resulta muy peligrosa para los intereses de la ciudadanía vasca, en este caso concreto, y que se le está poniendo cara de vicepresidente del Gobierno español", ha añadido.
Bustinduy lleva al Consejo de Ministros una ley de protección a las familias monomarentales
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, han anunciado esta mañana que en el Consejo de Ministros de hoy se aprobará un real decreto-ley para proteger a familias monomarentales, familias numerosas con pocos recursos económicos y padres o madres con discapacidad. "Criar sola no debería significar hacerlo sin apoyo", ha señalado Sánchez, al tiempo que Bustinduy califica esta norma como uno de los "grandes objetivos" de la legislatura.
Feijóo dice que no gobernará "pendiente de la televisión ni de las redes": "Yo vengo a levantar el país"
El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que no gobernará "pendiente de la televisión ni de las redes sociales". "Yo he venido a levantar el país, no a insultar", ha subrayado. De este modo se ha pronunciado durante el acto de campaña que este lunes ha protagonizado en Palma ante la presencia, según los cálculos del partido, de unas 2.500 personas que han llenado una de las salas del Pueblo Español.
El 'popular', en contraposición con el actual presidente Pedro Sánchez, ha dicho que él no cree que el país "sea un escenario" ni que gobernar sea equivalente a protagonizar "una serie de televisión". "Mi discurso es el de la responsabilidad, el respeto a la gente y el respeto a mi país. Ofrezco lo que soy", ha señalado. Feijóo ha explicado que él entiende la política "como un servicio" y ha pedido a quienes "quieren ganar dinero" que "se dediquen a otra cosa". "No esperéis de mi frivolidad, que viva pendiente de la televisión y de las redes sociales, que levante más la voz. Yo he venido a levantar mi país, no he venido a insultar. Estoy harto", ha manifestado.