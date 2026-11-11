Jon Kortajarena lanza su colección de productos capilares: "Los géneros en este tipo de cosas son algo absurdo"

Los productos capilares son "cuestión de qué tipo de pelo tienes, no de lo que tengas entre las piernas", explica Jon Kortajarena, que explica que quiere que su marca "sea sostenible y asequible", algo que muchas veces no va de la mano.

Marc Giró entrevista en el plató de Cara al Show a Jon Kortajarena, uno de los rostros mas conocidos de España: "Es un actor y supermodelo vasco que viene a sorprendernos con su nueva línea de productos capitales".

En su colección de productos capilares, que el vasco tiene desde champús a lacas, no hace diferencia por sexos. "Los géneros en este tipo de cosas es algo absurdo", asegura el supermodelo, que destaca que los productos apra el pelo son "cuestión de qué tipo de pelo tienes, no de lo que tengas entre las piernas".

"Crecí en una peluquería, mi madre es peluquera y, tras el colegio, pasaba las tardes ahí", recuerda el modelo, que explica que, además de ayudarle su infancia para crear estos productos, también se suma el hecho de que haya "trabajado de modelo muchos años". "Me he puesto en manos de los mejores estilistas del mundo y he visto qué es lo que hace un buen producto, qué es lo que busca", explica.

Todo eso, "unido a la sostenibilidad y de querer hacer algo para todo el mundo", señala el supermodelo, que explica que busca que "lo sostenible no tenga que ser para unos privilegiados" por lo que insiste que sus productos "van a ser asequibles".

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Jon Kortajarena, Luis Tosar y Luisa Mayol y Youssef M. Ouled en atresplayer.

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