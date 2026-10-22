De 'Esperando a Godot' para Feijóo a 'El renacido' para Pedro Sánchez: Óscar Puente reparte premios a los políticos

Marc Giró pone a prueba el ingenio del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible con 'Los Oscar de Óscar', un juego en el que tiene que elegir qué película le dedicaría a diferentes políticos. Feijóo, Ayuso, Rufián, Pedro Sánchez y Zapatero, entre los protagonistas.

Su pasado como actor ha dado mucho juego en Cara al Show y Marc Giró ha querido aprovechar esa faceta de Óscar Puente para proponerle un reto muy particular: 'Los Oscar de Óscar'. Un juego con una mecánica sencilla donde el ministro tiene que observar las fotografías de distintos políticos y decidir qué premio Oscar les concedería.

El primero en aparecer es Alberto Núñez Feijóo, para quien Puente tiene claro el título: "'Esperando a Godot', este Oscar tendría que ser especialmente dorado", bromea. Para Isabel Díaz Ayuso, en cambio, el galardón sería a la mejor actriz "permanentemente dramática por 'El diablo viste de Prada'".

El turno de Gabriel Rufián llega con una referencia a 'El discurso del rey'. "Porque como no puedo decir 'el rey del discurso'...", explica el ministro. Para Irene Montero, Puente apuesta por una película "feminista y reivindicativa": 'Barbie'. "Para Pedro Sánchez se me ocurren muchos, como 'Solo ante el peligro', pero voy a decir 'El renacido', incluso habrá 'Misión imposible 5'", comenta entre risas.

La lista continúa con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a quien relaciona con 'Tootsie' y para José María Aznar, "Darth Vader en 'El imperio contraataca'", mientras que a Felipe González le reserva 'El padrino. Parte III'.

"¿Y José Luis Rodríguez Zapatero?", le pregunta Marc Giró, que se decanta por 'Gandhi', mientras Marc Giró propone 'Breakfast at Tiffany's'. "Tú te has ido a lo perverso", le responde el ministro, que explica su elección: "Yo me apunto a su faceta de pacifista y de hombre que ha apostado siempre por el diálogo, le tengo mucho cariño a Zapatero".

El ministro tampoco se libra del juego y, cuando le llega su turno, se concede el Oscar por 'El club de la lucha'.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Óscar Puente, María Patiño y Fito Paez en atresplayer.

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