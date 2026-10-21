Zelenski estaría dispuesto a "congelar" las líneas del frente en busca de la paz y Putin acepta reanudar las negociaciones

Los detalles "El presidente informó a Witkoff de que, en principio, estamos dispuestos a reanudar las negociaciones tripartitas en torno al 10 de noviembre sobre el asunto más importante: la creación de un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania al término del conflicto", ha dicho el asesor de Política Internacional del Kremlin.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha expresado su disposición a acordar un alto el fuego que congele las líneas del frente actuales en la guerra con Rusia, como paso inicial hacia la paz definitiva. Zelenski busca garantías de seguridad de Estados Unidos y aliados. El presidente ruso, Vladimir Putin, está dispuesto a reanudar en noviembre las negociaciones de paz con mediación estadounidense. Zelenski ha enfatizado la necesidad de incluir a Ucrania en cualquier negociación y ha agradecido el apoyo de Washington. Además, Trump ha insistido en que Zelenski llegue a un acuerdo con Putin, mientras las tensiones entre ambos líderes persisten. Las negociaciones tripartitas no se celebran desde febrero debido a la operación militar estadounidense en Irán.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se ha mostrado dispuesto este miércoles a acordar un alto el fuego que "congele" las actuales líneas del frente en la guerra con Rusia como un paso inicial para el alto el fuego definitivo del conflicto, aunque ha insistido en que buscará garantías de seguridad de EEUU y sus aliados. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha afirmado estar dispuesto a reanudar en noviembre las negociaciones de paz con Ucrania con mediación de Estados Unidos.

Preguntado en la cadena 'Fox News' sobre si aceptaría un acuerdo que deje las líneas fronterizas actuales, con Ucrania conservando el 75% o más de su territorio, Zelenski ha respondido: "Sí". "En este momento debemos congelar (el mapa de Ucrania), creo que esa es la forma real de poner fin a esta guerra", ha afirmado, según ha informado EFE.

El ucraniano ha señalado que sería "un alto el fuego o detener las muertes, como lo denominó el presidente (Donald) Trump: 'congelar y parar'", en referencia a una propuesta del mandatario estadounidense, que busca relanzar el diálogo de paz entre Kyiv y el presidente ruso, Vladímir Putin.

"Por supuesto, esto es lo mínimo que necesitamos de Rusia hoy. Después, por supuesto, acudiremos al presidente (Trump) y a los (aliados) europeos y pediremos garantías de seguridad", ha agregado Zelenski.

Sobre posibles negociaciones que no incluyan a Ucrania, en medio de propuestas de Moscú de una reunión tripartita entre Rusia, China y Estados Unidos, el presidente ucraniano ha advertido que la parte ucraniana tiene que estar incluida en la conversación.

"Estamos abiertos a negociar en cualquier formato y sobre cualquier asunto pero, por favor, no hablen de nosotros sin nosotros", ha insistido el mandatario ucraniano. Zelenski también ha agradecido el apoyo de Washington y el pueblo estadounidense y repetido que están dispuestos a buscar la paz, pero con garantías de seguridad "para no dar ninguna oportunidad a que un agresor regrese en el futuro".

Trump volvió a insistir este martes que quiere que Zelenski llegue a un acuerdo de paz con Putin y se quejó de que EEUU solo ha recibido "diésel caro" a cambio de la ayuda millonaria enviada a Kyiv, en medio de la agudización en las tensiones con Zelenski, con el que ha intercambiado críticas.

Reanudar las negociaciones tripartitas

Tras una reunión mantenida con el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, Putin se ha mostrado dispuesto a su vez este miércoles a reanudar en noviembre las negociaciones de paz sobre Ucrania con mediación de EEUU.

"El presidente informó a Witkoff de que, en principio, estamos dispuestos a reanudar las negociaciones tripartitas en torno al 10 de noviembre sobre el asunto más importante: la creación de un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania al término del conflicto", ha dicho Yuri Ushakov, asesor de Política Internacional del Kremlin, en rueda de prensa telefónica.

Al respecto, ha añadido que Witkoff comentó que "esto será recibido, sin lugar a dudas, con gran satisfacción por el presidente de EEUU, Donald Trump". Las negociaciones tripartitas no se celebran desde mediados de febrero debido al comienzo de la operación militar estadounidense en Irán.

Ushakov ha destacado que el enviado de Trump informó al líder ruso sobre el resultado de las consultas con el presidente ucraniano y los representantes europeos en Oslo. Así, ha destacado que Putin escuchó las "nuevas posturas e ideas" consensuadas por Kyiv y los europeos en la capital noruega, "aunque, en el contexto del proceso de arreglo en Ucrania, no había muchas cosas útiles".

Putin ha aprovechado también para destacar "la iniciativa estratégica" del ejército ruso en todos los sectores del frente y el hecho de que Ucrania lanzó un ataque masivo contra Moscú el día de las elecciones legislativas. También se abordaron otros asuntos como la guerra en Irán, el acuerdo para el suministro de diésel ruso a EEUU y otros proyectos económicos bilaterales, ha señalado Ushakov.

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