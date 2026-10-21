El show de Milei en España: insultos contra todos, un gran abrazo con Ayuso y una videollamada con Abascal

Los detalles Las únicas imágenes que hay de la presidenta madrileña y el argentino son las que han grabado y editado desde la propia Comunidad de Madrid, y sin sonido, por lo que no se sabe aún qué se han dicho. Mientras, el de Vox ha intentado frenar las acusaciones de que no se iban a ver porque temía que el encuentro les restara votos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue la única líder política española que se reunió con el presidente argentino, Javier Milei, en un encuentro del que solo se difundieron imágenes sin sonido grabadas por la Comunidad de Madrid. Mientras, Santiago Abascal de Vox evitó el encuentro presencial con Milei, optando por una videollamada. Milei, conocido por sus polémicas declaraciones, arremetió contra Pedro Sánchez, calificándolo de "dictador" y "corrupto". La visita de Milei ha generado controversia en el ámbito político español, con el PSOE aprovechando para criticar sus políticas y distanciarse de la derecha española, especialmente en el contexto de las próximas elecciones generales.

El único líder político español que ha accedido a reunirse con el presidente de Argentina, Javier Milei, ha sido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Eso sí, las únicas imágenes que hay del encuentro han sido grabadas y editadas por la propia Comunidad de Madrid. Además, las han enviado sin sonido, así que no se puede escuchar qué se han dicho. Mientras, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha logrado evitar el encuentro presencial, pero ambos han mantenido una videollamada. Todo esto lo ha hecho después de regar, poco después de su llegada a España, con insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Después de la reunión entre Ayuso y el argentino, que ha durado hora y media, tampoco ha habido declaraciones, ni juntos ni por separado. En las imágenes enviadas a la prensa por la Comunidad de Madrid sí se ve a Milei correr feliz hacia Ayuso y a ella recibiéndolo de la misma forma, con una gran sonrisa. En el recibimiento también han estado Miguel Ángel García, consejero de Presidencia y Justicia y portavoz de Ayuso, y Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, y responsable del Canal de Isabel II y sus instalaciones.

Mientas, Abascal lo que ha hecho es improvisar una videollamada para intentar frenar las acusaciones de que no se iban a ver porque Vox temía que el encuentro les restara votos.

"Amigo, ¿cómo andas? Dicen que no me quieres más", le ha dicho Milei al líder de Vox, a lo que este ha contestado que él ahora vive en una furgoneta. "Estoy en el norte de España, viajando por todos lados. Me habría encantado verte pero será en otra ocasión. Te agradezco mucho todo y tu discurso de hoy, también", ha agregado Abascal.

Una videollamada tiene sentido si uno está en Argentina y otro en España. Pero estando Milei en Madrid, si hubieran querido se hubieran visto en persona. Lo que pasa es que a 39 días de las elecciones generales la motosierra de Milei no vende tanto. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido el que más lejos se ha mantenido.

Abascal ha dicho en múltiples ocasiones que Milei es su amigo y su aliado, pero en plena precampaña mejor no hablar demasiado de él ni, sobre todo, de su política de recortes. "La motosierra en muchas cosas se queda corta y en otras se queda excesiva. Yo no voy a dar titulares de este aspecto", ha dicho el líder de la ultraderecha español este mismo miércoles desde A Coruña.

No quiere titulares porque la apuesta de Vox es hacer una campaña de perfil bajo. Una que no haga demasiado ruido y que no dé argumentos que puedan movilizar al electorado de izquierdas. El problema con esto es que el rugido del león se escucha. "Soy amigo de Abascal y Ayuso", ha afirmado Milei. Son muy amigos, pero Abascal se ha ido muy al norte y ha preferido que sea su número dos quien se reúna esta tarde con él, y a puerta cerrada.

"La visita de Milei no favorece a la derecha. Si se cuela el tema de los recortes o de la justicia va a perjudicar mucho a la campaña del PP", ha analizado Sandra León, politóloga del CSIC. Y por eso los de Feijóo también quieren marcar distancias con el argentino. "Hay muchas diferencias entre las políticas que desarrolla Milei y lo que pretende o promueve el PP", ha dicho Manuel Cobo, exdiputado del PP, en Al Rojo Vivo.

Pero la reunión entre Milei y Ayuso ha obligado a los 'populares' a intentar justificar el encuentro. Ester Muñoz ha manifestado que respeta la reunión "porque es el presidente de una nación como es Argentina". Así, esperan que el presumir de amigo no acabe con la motosierra cortando votos.

Las "injurias" y "calumnias" de Milei

Este miércoles en Madrid, Milei ha demostrado una vez más que prefiere el insulto al argumento al referirse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "el impresentable dictador". Y no solo esto, también le ha llamado "autoritario", "ladrón" y "corrupto" en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

Así se ha expresado el mandatario argentino, que tiene a su hermana Karina y al exjefe de su gabinete imputados por corrupción. Además, ha invitado a los españoles a votar en contra de Sánchez y a "sacar a los socialistas a patadas".

"A mí no me importa lo que diga Pedro Sánchez [...] Es un zurdo empobrecedor", ha afirmado el presidente de un país en el que un tercio de su población es pobre. Aunque le incomoda cuando la prensa le confrontan señalándole que "los argentinos dicen que no pueden llegar a fin de mes" y responde que esto "es un eslogan barato".

Todo han sido agravios contra Sánchez. "Está orgulloso de ser decadente y precario", ha dicho, y ha agregado: "Cuanto más ignorante sos, más orgulloso de tu ignorancia". Palabras que el Ministerio de Exteriores ha calificado de "injurias" y "calumnias".

"España no acepta ataques e injurias a su presidente. Es indigno. Fomenta un clima de polarización y violencia", ha replicado el ministerio que encabeza José Manuel Albares.

Mientras, Milei ha sido agasajado por economistas más que liberales, libertarios. "Muchas gracias por dar la batalla cultural y defender las ideas de la libertad", le ha dicho en ese acto el economista Daniel Lacalle. Poco después, el argentino acudió a una universidad pública madrileña, donde le esperaban protestas y le reprochaban la infrafinanciación de las universidades públicas argentinas

El PSOE, desde primera hora, ha demostrado que tenía muy pensado cómo aprovechar la visita de Milei. Han desplegado una pancarta que han colgado en la sede socialista de Ferraz dando la bienvenida al presidente argentino con el lema 'zurdos y orgullosos' y destacando que España es el país que más crece de Europa. Durante el día los ministros y el propio Sánchez han publicado vídeos con el lema, 'sí, soy zurdo'.

Sánchez, desde un mitin en Burgos, ha cargado también contra el mandatario argentino en forma de respuesta. "Aprovecho para decirle lo siguiente: en los años que lleva de gobierno, 11 millones de argentinos han estado en la economía informal. En España, 22,6 millones de trabajadores cotizando en la seguridad social", ha afirmado el presidente del Gobierno.

También ha recalcado que Milei ha bajado el SMI un 40% en Argentina. "Nosotros lo hemos subido un 66% y el próximo año lo volveremos a subir", ha asegurado. Sánchez ha afirmado que su homólogo argentino "podrá venir a dar lecciones", pero ha advertido que "una lección queda muy clara: si Feijóo y Abascal ganan las elecciones, van a hacer con España lo que Milei está haciendo con Argentina".

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