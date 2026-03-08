La inesperada conexión entre Lola Herrera y José María Aznar que el expresidente no sabe que existe: "Su padre estaba en Radio Madrid y..."

Lola Herrera asegura que ha votado toda su vida al PSOE, pero hay algo que la une a José María Aznar. Su padre fue uno de los precursores de su carrera como actriz, pero eso es algo que ella no cree que sepa el expresidente.

Jordi Évole le confiesa a Lola Herrera que se ha sorprendido mucho al verla en su primera película, cuando solo tenía 16 años, de la que podemos ver algunos fragmentos en este doble programa de Lo de Évole dedicado a la carismática y vanagloriada actriz que lleva 70 años sobre los escenarios o frente a las cámaras.

A sus 90 años, Lola aún recuerda con claridad cómo fue el inicio de su carrera. "Pusieron unos anuncios en ABC, que necesitaban una niña y que iban a hacer un casting con el padre José Mojica", rememora, para después explicar la importancia de este gran nombre propio en aquellos tiempos: "Fue un cantante muy importante mexicano, así como Jorge Negrete, de la época de mi madre, que se metió luego a fraile".

Sus padres siempre le habían admirado, así que se decidieron a llevar a su talentosa hija al casting. Allí había unas 200 chicas, pero Mojica la eligió directamente a ella.

Su relación con el padre de Aznar

Dos años después, se mudó a la capital para trabajar en Radio Madrid, con el equipo actoral que representaba el teatro radiado, tan popular en aquella época. A la vez, otra versión se representaba sobre los escenarios. "Pues el padre de Aznar estaba en Radio Madrid y la adaptación de esa obra de teatro la había hecho él", cuenta.

Jordi alucina. Ella insiste. Sí, se refiere al padre de José María Aznar. La obra se llama El compañero y es de Edgar Wallace. "Entonces él dijo que le parecía que yo tenía que hacer lo del teatro", narra.

"Su hijo luego no iba tanto a la SER", bromea el presentador. "Ni a la SER ni al teatro", apostilla ella. "¿Esto lo sabe Aznar?", se muere Jordi de curiosidad. "No sé si lo sabe. Yo no he hablado nunca con Aznar. Ni espero hablar", reconoce.

Tras ese momento, hicieron una gran gira por España. La obra fue un éxito y ella se llevó los aplausos de público y crítica. "Era la primera vez que me subía a un escenario y lo hacía muy asustada. No sabía ningún método", admite.

Por eso tuvo que desarrollar su sublime 'método Herrera'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.