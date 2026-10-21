Óscar Puente sorprende a Marc Giró al recordar su pasado como actor: "¿Te imaginas a Eva Hache de criada muda?"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible compaginó sus estudios de Derecho con una carrera sobre los escenarios, en la que llegó a cotizar 11 años como actor. En Cara al Show, recuerda una de sus obras e intenta recitar parte del texto, 26 años después.

Antes de convertirse en ministro, Óscar Puente también se subió a los escenarios. Marc Giró rescata en Cara al Show una fotografía del político vestido de época durante una representación teatral de 'El avaro', la célebre comedia de Molière, con la que recorrió distintos puntos de España e incluso llegó a actuar en París. "Tuve el privilegio de participar y fue un éxito absoluto, una pasada", recuerda.

Además, el ministro compartió escenario con intérpretes que después se hicieron muy conocidos, como Eva Hache y Diego Martín. Precisamente, la humorista tenía un papel muy particular en la obra: "Eva Hache hacía de criada muda, ¿te imaginas a Eva Hache muda?", comenta entre risas. "Yo tenía mucho texto, y mira dónde estoy ahora, y Eva Hache era criada muda", recuerda.

Pero ¿qué queda de aquel actor tantos años después? En el vídeo sobre estas líneas puedes ver cómo Puente intenta recordar algunas de las frases de la obra. Aunque, 26 años después, el texto se le resiste y apenas consigue recuperar algunos fragmentos.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Óscar Puente, María Patiño y Fito Paez en atresplayer.

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