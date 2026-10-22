Las lágrimas de María Patiño en su estreno en Cara al Show: "No pisaba un plató desde el 30 de enero y es brutal estar aquí"

Marc Giró presenta a la nueva colaboradora de Cara al Show: la gran María Patiño. La emoción embarga a esta gran personalidad televisiva que llevaba casi un año sin pisar un plató.

María Patiño vuelve a pisar un plató casi un año después de alejarse de los focos y lo hace por todo lo alto: con baile, ventilador y lágrimas. La periodista se estrena como colaboradora de Cara al Show, donde Marc Giró la recibe como la estrella que es.

"Estoy especialmente emocionado porque vuelve a la televisión y lo hace en nuestro plató una de las periodistas más reconocidas de nuestro país", anuncia Marc Giró antes de darle la bienvenida, a quien presenta como "reina de la crónica social, del entretenimiento y de los momentos virales más memorables".

Y si hay que recibir a una reina, que sea con espectáculo. La Giró's Boy Band pone la banda sonora a la llegada de la periodista con 'Crazy in love', de Beyoncé, o 'Beyonsebe', como ella le dice. María se entrega al momento con ventilador incluido y un número musical junto a dos bailarines.

Después de darlo todo sobre el escenario, Patiño se sienta en el sillón con el pelo revuelto y la emoción a flor de piel. Casi un año fuera de la televisión ha sido suficiente para que el reencuentro con las cámaras la desborde. "¡Ay, es la tele!", exclama nada más sentarse. Y todavía hay más: "Y con público de verdad", añade, visiblemente emocionada.

Eso sí, la periodista no tarda en recuperar el control de la situación y pasa a analizar su actuación musical. Confiesa que había ensayado el baile de bienvenida, aunque el resultado no ha sido exactamente el que tenía en mente. "Me he puesto nerviosa", reconoce. Ni Beyonsebe se libra de los nervios del directo.

La entrevista también deja espacio para las anécdotas personales. Patiño recuerda una historia de su niñez y, en plena conversación, acaba revelando su dirección de correo electrónico personal. Un pequeño despiste que podría haber provocado un momento de pánico, pero que ella se toma con total naturalidad: admite que no le importa que la gente le escriba. Porque, después de volver a la televisión, ¡que no falten los mensajes de sus seguidores!

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