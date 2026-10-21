Goleada del Real Madrid ante el Leipzig en el Bernabéu antes del Clásico

Los de Mourinho vencen al cuadro alemán en el Bernabéu con Courtois, una vez más, en 'modo superestrella'. Diomandé cerró el partido con un golazo sublime.

Tras la derrota del Barça ante el París Saint-Germain este martes, había mucho interés en ver cómo iba a afrontar el Real Madrid su encuentro de Champions ante el Leipzig.

Con la mente puesta en el Clásico y dada la sanción de Vinicius en Liga, Mourinho optó por sentar a Diomandé, que gozó de descanso al igual que Konaté, Cucurella y Tchouaméni.

El partido arrancó con control del conjunto blanco, pero poco a poco los alemanes se fueron animando y tuvo que aparecer el de siempre: Thibaut Courtois.

El belga sostuvo a los suyos con dos paradones en la primera mitad antes de que Bernardo Silva, en un embrollo en el área pequeña, anotase el primer tanto del encuentro.

Tras el paso por vestuarios, el Madrid no quería especular y salió lanzado a por el segundo. Y apenas pasaron siete minutos hasta que Güler, tras una buena asistencia de Mbappé, ponía tierra de por medio enj el luminoso.

Con ventaja de dos tocaba dosificar esfuerzos, no correr riesgos y asegurar unos tres puntos que certificó Kylian con un golazo desde fuera del área en el 82'.

Apenas dos minutos después el conjunto teutón recortó distancias, pero el susto lo sofocó rápido Diomandé con una volea excepcional que acabó en el fondo de la meta de su exequipo. El Madrid parece que llega con la 'flechita para arriba' al Camp Nou.

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