Antonio Maestre a Felipe González: "Si viéramos cosas de él como las que estábamos viendo de Zapatero, nos sorprenderíamos también"

El periodista responde al expresidente socialista después de que este afirme que Pedro Sánchez debería convocar elecciones anticipadas.

Tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra, Felipe González ha pedido que se adelanten las elecciones generales y que se celebren este mismo año. Óscar Puente no ha dudado en responder al expresidente socialista ante su petición.

El ministro de Transportes ha publicado un mensaje en su cuenta de 'X' en la que se dirige a González y le dice que sospechaban que le fallaba la memoria cuando se rodeaba de los que le quisieron echar "a patadas".

"A Óscar Puente le parece fatal que opine cualquier persona que no sea él o la gente de su cuerda", señala Cristina Pardo. La presentadora considera que cualquier persona del PSOE "puede opinar de la situación que se está viviendo".

Antonio Maestre, por su parte, anuncia que él va a opinar del expresidente socialista "con un poco de malicia". El periodista afirma que a González "no le interesa mucho que se empiece a investigar lo que se está investigando".

El periodista recuerda una carta que González mandó a Omar al Bashir, "el genocida de Sudán", para que diera yacimientos petrolíferos a su amigo Farshad Massoud Zandi, "que luego, de manera curiosa, regalón seis millones de euros en acciones a Juan Luis Cebrián, que tenía contratado en el consejo editorial a Felipe González".

"Si viéramos cosas, como las que estamos viendo de Zapatero, de Felipe González y de Aznar en un sumario nos sorprenderíamos también", concluye.

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