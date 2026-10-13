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Irene Montero invita a Frente Amplio a unirse al acuerdo de Podemos con Rufián

¿Qué ha dicho? "Hace unos días era impensable que Gabriel Rufián y yo, que ERC y Podemos pudiésemos tener ese marco de colaboración. Estamos demostrando que se puede hacer, así que vamos a seguir", ha dicho.

Irene Montero (durante la presentación de su candidatura a la presidencia del Gobierno este martes, en la Quinta Asamblea de Podemos de Murcia. Irene Montero (durante la presentación de su candidatura a la presidencia del Gobierno este martes, en la Quinta Asamblea de Podemos de Murcia. EFE/Marcial Guillén
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La número dos de Podemos, Irene Montero, ha invitado a la nueva coalición Sumar, denominada ahora Frente Amplio, a unirse al acuerdo de los morados con ERC para colaborar en las próximas elecciones generales en Cataluña y hacer campaña en el resto del territorio ella misma junto a Gabriel Rufián.

En una entrevista este martes en la Cadena Ser, y preguntada sobre si este pacto entre Podemos y ERC está abierto a Frente Amplio, Montero ha respondido que "por supuesto".

"Es un paso muy importante y un paso que la gente estaba pidiendo, que jugásemos un papel, que llegásemos a marcos de colaboración entre diferentes. Y ahora hay que seguir trabajando para que mucha más gente esté ahí y para que esa candidatura represente a esa mayoría de izquierda", ha añadido.

Tras el pacto entre Podemos y ERC, los cuatro partidos que integran por el momento Frente Amplio (IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes) designaron oficialmente a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau como cabeza de lista, con la puerta abierta a Podemos para unirse a la alianza.

Pero Montero no ha querido ahondar sobre esta cuestión porque, según ha dicho, no quiere "seguir en el bucle infinito" y "todo el mundo sabe" lo que piensa. La propuesta de Podemos, ha explicado, es la celebración de unas primarias abiertas los días 14 y 15 de octubre para elegir a un candidato conjunto a la Presidencia del Gobierno, a las que ella misma se presentaría, y "establecer marcos de colaboración" como el suscrito con Rufián "para poder tener la candidatura más fuerte".

"Y todo lo demás, yo prefiero mi silencio porque creo que es lo que mejor puede contribuir a que a que las cosas vayan bien y a que no nos tengamos que ruborizar de nosotras mismas", ha señalado.

No obstante, ha asegurado que hay conversaciones con Frente Amplio y ha hecho un llamamiento para lleguen a "buen puerto", ya que el plazo para cerrar coaliciones electorales finaliza el próximo viernes 16 de octubre, aunque ha priorizado de nuevo el acuerdo entre Podemos y ERC.

"Hace unos días era impensable que Gabriel Rufián y yo, que ERC y Podemos pudiésemos tener ese marco de colaboración. Estamos demostrando que se puede hacer, así que vamos a seguir", ha declarado.

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