Rufián reconoce el "fracaso absoluto" de la unión de la izquierda: "Sobrestimé la fuerza electoral que podía atesorar"

¿Qué ha dicho? El cabeza de lista de ERC al Congreso ha defendido el acuerdo con Podemos y ha pedido disculpas por no haber conseguido un Frente Amplio "real".

La izquierda no ha conseguido un acuerdo para concurrir bajo una misma papeleta de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre pese a las expectativas generadas. Por ello, Gabriel Rufián, uno de los que impulsó esa idea de coalición, ha calificado de "fracaso absoluto" el intento de la izquierda a la izquierda del PSOE de unirse para luchar contra PP y Vox.

Lo ha hecho en una conversación en exclusiva con laSexta Xplica, donde el cabeza de lista de Esquerra Republicana para el Congreso ha reconocido que la idea de la unión de la izquierda ha sido "un bodevil, un culebrón turco" que ha dejado a la gente "desconcertada".

"También es cierto que el PSOE convoca cuando convoca y y nos pilla a todos como nos pilla, creo que es bastante irresponsable, pero bueno, en diez días intenta hacer lo que se puede y hacemos el ridículo, eso que hay que decirlo", ha señalado Rufián.

Por ello, ha pedido "disculpas" por cómo ha concluido todo: "Yo sobreestimé que el sentido común que había en la calle y que la fuerza electoral que yo podía llegar a atesorar cuando llegara el momento iba a poder arrastrar mucho más de lo que ha arrastrado".

Por otro lado, ha defendido su acuerdo con Podemos: "Por mucho que se diga, para mí no invalidaba nada. Yo no quería hacer una OPA a nadie, esto no iba en contra de nadie, nosotros lo que hacemos es eliminar de la ecuación, entre comillas, a uno de los partidos que podía competir con nosotros y, a la par, hacer campaña en positivo".

Ahora bien, Rufián ha reiterado que siempre se iba a quedar en ERC hasta que le echaran: "Y yo le pedí a la generosidad de Esquerra Republicana, al BNGA, a Bildu, a Adelante Andalucía, a Compromís de arrastrar y de ayudar a la izquierda española. En Cataluña se ha conseguido, lo hemos conseguido. Ojalá hubiera sido más. Y seguro que se ha podido conseguir en otros sitios.

"A mí me hubiera encantado que hubiera un Frente Amplio real y que Podemos y Frente Amplio se entendieran. Mi plan no era, o lo que yo decía, no era que teníamos que ser los mismos con otro nombre o que yo tenía que sustituir a Yolanda Díaz. Yo lo que decía es, ¿quién tira ahora? ¿Quién tira?", ha reflexionado.

Por último, Gabriel Rufián ha desvelado que miembros socialistas le habían dicho "ponte tú" a liderar esa candidatura de la izquierda: "Era volver a liderar lo mismo que ya existía. Yo entiendo perfectamente que es lo fácil, es lo simple, es lo que la gente en un momento dado puede llegar a imaginar, pero es que con eso tampoco se suma".

*Puedes ver la entrevista completa de José Yélamo a Gabriel Rufián en el vídeo principal de esta noticia

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