Jon Echeverría: "Me parece osado decir que no tengo experiencia laboral cuando tengo la misma formación académica que Patxi López"

Jon Echeverría, un joven de 22 se ha convertido en el candidato viral del PP que será el número uno de la lista por Guipúzcoa para las elecciones generales del 29N. Tras su presentación en Más Vale Tarde, ha utilizado la figura del mismísimo Patxi López para compararse con él.

Jon Echeverría, de 22 años, es el fichaje estrella y candidato viral de los populares para encabezar la lista por Guipúzcoa. Echeverría es un viejo conocido de laSexta ya que ha participado en numerosas ocasiones en los debates sobre vivienda que organiza laSexta Xplica.

Más Vale Tarde recoge quién es este joven político en un vídeo que parece no haberle gustado a Echeverría, ya que lo califica como "parodia" y lo primero que hace es compararse o más bien arremeter contra el que fuera líder de los socialistas vascos y actual portavoz del PSOE, Patxi López.

"Contestando al vídeo parodia que han confeccionado, a mí lo que me parece osado es decir que no tengo experiencia laboral cuando tengo la misma formación académica que Pachi López", responde Echeverría. La "diferencia", dice, "es que tengo 19 matrículas de honor más y 45 años menos".

Iñaki López, presentador de Más Vale Tarde, explica por su parte que los vídeos parodia "los hacemos con absolutamente todo el mundo, empezando por quien te habla" y le pregunta qué experiencia académica tiene. Echeverría insiste con el socialista: "Tengo más asignaturas aprobadas que Patxi López".

No obstante, Iñaki López apunta que no pasa nada por no tener experiencia laboral ya que "tampoco serías el primer candidato popular sin experiencia laboral. Casado también lo fue".

Y además, subraya que "no es criticable en ningún caso que alguien con 22 años empiece una incipiente carrera política", es más, "me parece hasta tremendamente interesante y es uno de los motivos por el que te hemos llamado", defiende y concluye Iñaki López. En estos vídeos podemos ver qué piensa el joven Echavarría sobre las pensiones o la migración.

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