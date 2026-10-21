Profesor, entrenador o monitor: el detenido en Madrid era un depredador sexual que buscaba cualquier trabajo con menores para agredir

Los detalles El profesor detenido en Madrid por violar a sus alumnos conseguía trabajo incluso después de haber sido detenido por la Policía. Eso es lo que más indigna a los padres y madres de esos niños.

El profesor detenido en Madrid acusado de violar a más de una decena de alumnos tiene solo 37 años, pero una larguísima trayectoria como docente y entrenador de fútbol. Un depredador sexual que buscaba cualquier trabajo con menores para agredir: profesor, entrenador o monitor en excursiones o clases particulares.

Los abusos sexuales se cometieron presuntamente entre 2019 y 2024, dentro y fuera de un colegio religioso del centro de Madrid. Durante esos cinco años agredió presuntamente al menos a 12 alumnos. En algunos casos manteniendo relaciones sexuales completas.

Los padres de ese colegio han mostrado su indignación y sorpresa a laSexta. El colegio asegura que ha sido ahora cuando ha tenido conocimiento de esos terrible abusos, que se han enterado por los propios alumnos y que ha sido entonces cuando lo han denunciado ante la policía.

En 2024 ya fue detenido en su casa mientras estaba con un menor y le impusieron una orden de alejamiento. Pero nada de eso le impidió seguir dando clases y seguir cerca de cientos de chicos porque nunca llegó a ser juzgado y por tanto carecía de antecedentes penales. Por eso ahora estaba impartiendo clases de matemáticas en secundaria en otro colegio concertado de Madrid.

El presunto pederasta se ofrecía para dar clases particulares en internet y también utilizaba la play para captar y ganarse a los chicos. Además compaginaba su labor docente con su faceta deportiva. Durante años fue entrenador de porteros de la cantera del Atlético de Madrid. La policía está convencida de que saldrán más víctimas.

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