El baile de María Patiño a lo 'Beyonsebe' en su estreno en Cara al Show: "Había ensayado, pero me ha salido regular"

María Patiño regresa a la televisión y lo hace por la puerta grande. Cara al Show recibe a la colaboradora al ritmo de la Giró's Boys Band y ella se viene arriba a lo 'Beyonsebe'.

"Estoy especialmente emocionado porque vuelve a la televisión y lo hace en nuestro plató una de las periodistas más reconocidas de nuestro país", anuncia Marc Giró antes de dar la bienvenida a Cara al Show nada más y nada menos que a la mismísima María Patiño, a quien define como "reina de la crónica social, del entretenimiento y de los momentos virales más memorables".

La Giró's Boy Band recibe a la nueva colaboradora del programa de laSexta al ritmo de 'Crazy in love' de Beyoncé (o 'Beyonsebe', como ella dice). Ella lo da todo, con ventilador incluido, como la diva que es, y marcándose un 'número musical' con dos bailarines.

María se sienta tan despeinada como agradecida en el sillón. No puede contener las lágrimas por la emoción de volver a pisar un plató tras casi un año alejada de los focos. "¡Ay, es la tele!", son sus primeras palabras. "Y con público de verdad", añade.

Patiño cambia de tema rápidamente y asegura que había ensayado para el bailecito inicial, aunque no le ha salido como esperaba. "Me he puesto nerviosa", asegura. La colaboradora desvela a continuación una anécdota de su niñez y se le escapa su dirección de correo electrónico personal... aunque admite que no le importa que le escribe la gente.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Óscar Puente, María Patiño y Fito Paez en atresplayer.

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