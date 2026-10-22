La inesperada conexión entre Óscar Puente y María Patiño: "Lenguaje de barro, que es como me gusta"

La periodista y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible comparten un paseo en buggy en Cara al Show y reconocen que, más allá de su actividad en Twitter, tienen afinidades políticas y una forma directa de expresarse.

Óscar Puente y María Patiño, nuevo fichaje del programa de laSexta, tienen más cosas en común de las que parece. Así lo han demostrado en Cara al Show, donde la periodista se ha sentado junto al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible en un buggy para compartir una conversación en la que las redes sociales han sido uno de los puntos de encuentro.

Y es que Twitter es, precisamente, uno de los temas que les une. "Nos une probablemente más cosas, los dos creemos en un país democrático y libre", asegura la periodista, que aparece vestida de rojo, aunque aclara que ha sido "por casualidad". "Me caes genial, que lo sepas", le dice el ministro.

María Patiño, por su parte, explica que "se identifica" con la forma de expresarse del político "porque soy guerrera". "Me identifico con un lenguaje que no es tan institucional, sino de barro, que es como me gusta", comparte.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Óscar Puente, María Patiño y Fito Paez en atresplayer.

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