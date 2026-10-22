Óscar Puente señala a Salvador Illa como posible sucesor de Pedro Sánchez si abandona la política: "Me gusta mucho"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible analiza con Marc Giró los nombres que podrían tomar las riendas del PSOE en el futuro y destaca al líder del PSC: "Para un país tan tensionado como el nuestro no vendría mal".

Aprovechando su afición por el golf, Marc Giró invita a Óscar Puente a participar en un juego sobre un buggy. "Casi prefiero que conduzcas tú, que eres ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, que se note", bromea el presentador.

Durante este particular recorrido, la conversación gira hacia el futuro del PSOE, hablando sobre los posibles candidatos a suceder a Pedro Sánchez si el presidente del Gobierno decidiera abandonar la política. Entre los nombres que se ponen sobre la mesa están el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el líder del PSC, Salvador Illa. "A mí me gusta mucho Salvador Illa, me parece un hombre que para un país tan tensionado como el nuestro no vendría mal", reconoce Puente.

"¿Y un presidente catalán?", plantea Giró. "Eso sería la cuadratura del círculo, por fin un catalán al frente", responde el ministro entre risas.

Pero también hablan de Nadia Calviño, Teresa Ribera o Pilar Alegría. "¡Fíjate qué plantilla tiene el PSOE!", comenta Óscar Puente, recordando que el partido cuenta con 150 años de historia y "siempre ha encontrado una solución". Sin embargo, pide no precipitarse con la sucesión de Sánchez: "Como a la marcha de Pedro Sánchez le quedan todavía cuatro años, no nos precipitemos, ¡vete a saber dónde estaremos!".

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Óscar Puente, María Patiño y Fito Paez en atresplayer.

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