Así defiende una señora a Zapatero: "Los hay muchos peores, que les vayan abriendo las cajas fuertes a todos"

"¿Quién confía en la inocencia de Zapatero?, ¿y quién no?", pregunta Thais Villas, que abre un debate sobre el expresidente del Gobierno en este vídeo de 'Hablando se enciende la gente'.

En un programa pasado de El Intermedio, Thais Villas llevó a la calle su conocida sección de debate 'Hablando se enciende la gente' para saber qué opinaban los ciudadanos de la investigación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

"¿Quién confía en la inocencia de Zapatero?, ¿y quién no?", preguntó Thais Villas en este vídeo, donde una mujer respondió que "hasta que no se demuestre lo contrario" ella cree "que es inocente". Una opinión compartida por otra mujer del debate, que aseguraba que le costaba creer que Zapatero fuera culpable.

"Hay muchos peores que Zapatero, que vayan abriendo las cajas fuertes de todos", aseguraba otra mujer en el vídeo, donde, por otro lado, un hombre recordaba que "si eres el faro moral de la izquierda", como se le adjudicaba a Zapatero, "no puedes hacer eso": "Si Aznar tuviera las joyas no pasaría nada porque es un señor millonario, pero Zapatero, que es el farol moral, no".

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*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa antiguo de El Intermedio que laSexta ha vuelto a emitir.