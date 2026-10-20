El doble rasero de Ayuso: de pedir "respeto" a los médicos en las protestas contra el Gobierno a llamar "violentos" a los docentes

Los detalles El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha acusado a los docentes que se manifiestan de lanzar "amenazas" contra Ayuso.

El manual de actuación de Isabel Díaz Ayuso parece tener dos estándares distintos: uno para los otros y otro para ella misma. Mientras apoya a los médicos que protestan contra la ministra de Sanidad, ridiculiza a la comunidad educativa que se manifiesta contra su gobierno. En 2025, durante una huelga de sanitarios, pidió respeto para los manifestantes, pero ahora se burla de los docentes que protestan en su contra, calificándolos de violentos. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, criticó este señalamiento, considerándolo irresponsable. Ayuso ve las protestas ajenas como un reflejo de malestar, pero las dirigidas a ella como intimidación.

En el manual de actuación de Isabel Díaz Ayuso existen dos baremos: el que aplica a todos los demás y el que aplica a ella. Si los médicos organizan una huelga contra la ministra de Sanidad, la presidenta madrileña les respalda, pero si la comunidad educativa se manifiesta contra su Gobierno, intenta ridiculizarla.

Solo hay que hacer una revisión de sus declaraciones para encontrar tales diferencias. En septiembre de 2025, durante la huelga de sanitarios, pidió que se escuchara a los manifestantes y que fueran "respetados como se merecen". "Una huelga histórica de cuatro días (...) contra el desastre que está haciendo el Gobierno", afirmó entonces.

Una postura completamente opuesta a la que mantiene ahora con las protestas de los docentes en su contra, de quienes ha llegado a burlarse. "Lamento el coro rociero que me va acompañando (...) Es gente que no respeta, que es violenta", declaró el lunes después de que los manifestantes acudiesen a la salida de un acto.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, le ha afeado ese señalamiento. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha calificado de "irresponsable" y "una barbaridad llamar violentos a las maestras de nuestros hijos e hijas".

Habla de "acoso"

Porque, cuando son contra los demás, Ayuso ve las protestas como el reflejo del malestar, mientras que cuando van contra ella, los manifestantes son violentos sectarios.

"Sánchez no puede salir a la calle", subrayaba ante protestas contra el presidente del Ejecutivo. Este lunes, sin embargo, aseguraba que los manifestantes "van a intentar intimidar, acosar y perseguir".

Lo mismo ocurre con los insultos. Cuando son dirigidos contra el dirigente socialista, su Gobierno se ríe, y hasta los apoya. "Es el hit del verano", comentó Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.

De nuevo, una postura distinta a la que mantienen cuando las protestas son contra el gobierno regional. En esos casos se pasa de la risa al enfado, y ahora habla de "amenazas a la presidenta Díaz Ayuso".

Similar situación con los escraches. Cuando Sánchez evitó los abucheos en las zonas de la DANA, Ayuso le acusó de ser un cobarde, llamándole "el galgo de Paiporta". Ahora que es ella la que evita a los docentes, asegura que es para que "no ardan las calles".

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