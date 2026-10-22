La entrevista completa de Marc Giró a Óscar Puente en Cara al Show: "Siempre soy optimista"

En plena cuenta atrás para las elecciones generales, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible aborda la investigación del accidente de Adamuz y reconoce estar "inmersos en un proceso de cambio": "Necesitamos trenes nuevos y acabar las obras y, mientras tanto, vamos a sufrir un poco".

La canción 'As It Was', de Harry Styles, ha sido la elegida por Óscar Puente para entrar en Cara al Show, donde se ha enfrentado a las preguntas de Marc Giró en una entrevista en la que ha hablado desde sus dificultades para conciliar con un bebé de 16 meses hasta cómo afronta sus responsabilidades políticas a escasos 40 días de las elecciones generales, ante las que se declara "optimista".

El primer tema en tratar ha sido su actividad en X, donde el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha desvelado que llega a publicar "entre 12 y 20 tuits" al día. "Tengo capacidad creativa para más, pero me tengo que contener", ha bromeado Puente, asegurando que no se arrepiente de "los insultos" porque, "siempre actúo en defensa propia": "Mi Twitter (X) no lo toca nadie".

La conversación también se ha trasladado al futuro del PSOE de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, donde pese a que algunos sondeos apuntan a una posible victoria de PP y Vox, el ministro se declara "optimista": "Ser pesimista es sufrir siempre de una manera innecesaria". Además, al hablar de una posible sucesión de Pedro Sánchez, destaca al líder del PSC, Salvador Illa: "Me gusta mucho", afirma, aunque pide "no precipitarse" porque, recuerda, "al presidente todavía le quedan cuatro años".

En materia de transportes, Puente aborda las incidencias del servicio ferroviario y la investigación del accidente de Adamuz, que continúa abierta. Sobre los problemas que sufren los usuarios, reconoce que "las obras y la antigüedad" de algunas redes están detrás de muchas dificultades. "Necesitamos trenes nuevos y acabar las obras y, mientras tanto, vamos a sufrir un poco", admite.

El ministro también se abre sobre su vida familiar y las dificultades para compaginar sus responsabilidades con la crianza de su bebé de 16 meses. "Malísimamente, concilio de pena", reconoce, antes de explicar que, incluso cuando está en casa, "mi cabeza está casi siempre en el trabajo". También recuerda que vivió con sus padres "hasta los 32 años" y que pasó el primer año de matrimonio en su casa mientras terminaban las obras de su vivienda. "Paciencia no, amor. Amor que sigo disfrutando todavía", responde al hablar de sus padres, especialmente de su madre, que fue quien le afilió al PSOE en 1990.

La entrevista deja espacio para repasar otras facetas menos conocidas del político como, por ejemplo, su pasado como actor. Además, el ministro participa en el juego 'Los Oscar de Óscar', en el que asigna películas a distintos políticos: de 'Esperando a Godot' para Alberto Núñez Feijóo a 'El renacido' para Pedro Sánchez. Para sí mismo, elige 'El club de la lucha'.

La entrevista termina dejando otra conexión inesperada: la que comparte con María Patiño, nuevo fichaje del programa. Ambos coinciden en su forma directa de expresarse y en su actividad en redes sociales. "Nos une probablemente más cosas, los dos creemos en un país democrático y libre", asegura la periodista, que se identifica con el estilo del ministro: "Un lenguaje que no es tan institucional, sino de barro, que es como me gusta".

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Óscar Puente, María Patiño y Fito Paez en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.