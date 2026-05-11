Homo Zapping, Lola Flores y Hacienda o los Goya del 'no a la guerra': lo nuevo de 'Anatomía de…', muy pronto en laSexta

La nueva temporada de Anatomía de... llega cargada de rostros conocidos a laSexta. Paco León, María Barranco, Josep Borrell o María del Monte prestarán su testimonio a estos nuevos programas para hablarnos de Homo Zapping, Lola Flores y Hacienda o los Goya del 'no a la guerra'.

"¿En algún momento pensaste que alguien iba a cortar la gala?". "¿De dónde sale la idea de 'Homo Zapping'?". "¿Se utilizó a Lola Flores para crear conciencia fiscal?". Son solo algunas de las preguntas a las que Mamen Mendizábal conseguirá dar respuesta en esta nueva temporada de Anatomía de... que llegará muy pronto a laSexta.

Para ello, contará con los testimonios de personas reconocidas por el gran público, como Chimo Bayo, Paco León, María Barranco, Josep Borrell, Pedro Ruiz, María del Monte, Cristina Tárrega, Alberto San Juan, Yolanda Ramos, Silvia Abril, Juan Diego Botto, Carmen Calvo, Matías Prats, Susanna Griso, José Corbacho y Nuria Roca.

El mítico programa 'Homo Zapping', los problemas de Lola Flores con Hacienda y los Goya del 'no a la guerra' serán algunos de los temas que se tratarán en esta tanda de reportajes que aterrizará en las próximas semanas en el prime time de los domingos.

Muy pronto, en laSexta, nueva temporada de Anatomía de...

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