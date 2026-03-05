Josep Borrell asegura que "Trump querría tomar represalias contra España, pero no puede" y define sus amenazas como "bravatas de matón de barrio"

¿Por qué es importante? "España no tiene nada en contra de EEUU, lo que está es en contra de una guerra que el Gobierno español considera que no está ni justificada ni amparada por el derecho internacional y, en consecuencia, no se deja una parte del territorio español para hacer esa guerra", ha explicado.

Josep Borrell, exvicepresidente de la Unión Europea, no ha dudado en definir las amenazas de Donald Trump contra España, como "bravatas de matón de barrio". Tras la prohibición del uso de las bases militares de Rota y Morón, Trump se ha enfadado y mucho. Ha lanzado una serie de advertencias contra nuestro país y ha criticado duramente al Gobierno de Pedro Sánchez.

Ante esta situación, Borrell ha demostrado tener las ideas muy claras: la "coherencia" reina en la posición del Gobierno de España ante el conflicto bélico de Oriente Medio iniciado el pasado 28 de febrero por Israel y Estados Unidos. Es más, cree que está haciendo bien y que ya era hora de que alguien no le dijera "sí" a Trump.

En una entrevista en el especial El Objetivo de este martes, Borrell ha desmentido, punto por punto, las amenazas lanzadas por Trump. Considera que no se van a materializar. Es verdad que "Trump querría tomar represalias contra España, pero no puede".

Aunque no ha podido hablar personalmente con el presidente Pedro Sánchez, Borrell no ha dudado en posicionarse públicamente a favor de sus decisiones a la hora de no apoyar a Estados Unidos e Israel en la guerra de Irán. Tiene claro cuáles son los motivos del ataque de Trump a España: está enfadado porque "quiere que todos gastemos el 5% y España dice que no" y porque Trump "apoya a Israel y España reclama un alto el fuego en Gaza". Es decir, porque "España mantiene posiciones contrarias a Trump en casi todo", por lo que no es de extrañar "que se ponga como se pone".

Porque aunque sabe que "a Trump le ha sentado a cuerno quemado que le digan que no puede usar las bases", recordando que ha tenido que sacar de dichas bases unos 15 aviones que ya reposan en bases alemanas, la realidad es que por una vez los estadounidenses "han tenido que adaptarse, les guste o no les guste".

"¿Qué va a hacer? ¿Aterrizar por la fuerza sus aviones en los aeropuertos españoles?, pregunta Borrell y él mismo se responde. No ve capaz a Trump de llevar a cabo un acto así. "Es una bravata de matón de barrio". La decisión de Sánchez sobre las bases "es un acto de soberanía nacional. Las bases son españolas y se usan para lo que está dentro del derecho internacional y no para lo que él diga".

Ni sanciones ni fuera de la OTAN

Otras de las cuestiones claves en estos momentos son: ¿qué puede llegar a hacer Trump contra España? ¿Cuáles de sus amenazas puede cumplir de verdad? Para esto también tiene respuestas el diplomático español y considera que los ataques del presidente y magnate estadounidense a nuestro país son limitados. "Nos ha amenazado con expulsarnos de la OTAN y no está previsto en el Tratado del Atlántico Norte que se pueda echar a un miembro", explica. "Ha dicho que nos va a sancionar comercialmente y tampoco lo puede hacer", porque España pertenece a la Unión Europea. "Mientras los europeos se comporten solidariamente con España, lo que dice Trump que nos va a hacer, no lo puede hacer".

Pero deja claro que los españoles no tenemos ningún interés en llevarnos mal con EEUU. "España no tiene nada en contra de EEUU, lo que está es en contra de una guerra que el Gobierno español considera que no está ni justificada ni amparada por el derecho internacional y, en consecuencia, no se deja una parte del territorio español para hacer esa guerra".

Irán no tiene poder nuclear"

También ha hablado sobre el supuesto ataque que Irán podría haber lanzado contra Israel y que ha precipitado la ofensiva. Lo considera "una amenaza nuclear que no existe" como cuando Aznar metió a España en la guerra de Irak por "las armas de destrucción masiva que nunca existieron"

No existía una amenaza inminente de ataque nuclear de Irán contra Israel. "Irán no tiene capacidades nucleares", recuerda, para acto seguido lamentar que esto suena a un discurso ya usado y conocido.

La realidad es otra. No oculta que quiere cambiar el régimen de Irán, pero Borrell tiene su propia teoría: Trump "ha ido a esta guerra impulsado por Israel" tras hacerle saber que los servicios secretos israelíes tenían la localización de los altos líderes y representantes iraníes. "Israel ha empujado y Trump no ha tenido más remedio que seguir", mantiene.

A la pregunta, "¿En la distancia corta, Trump es como parece?", Borrell responde de forma escueta y contundente: "Trump es como parece ser".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.