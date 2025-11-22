Carmen Calvo, sobre la condena al fiscal general: "Me parece una desconsideración que no sepamos el por qué"

La exvicepresidenta del Gobierno ha dicho que conoce personalmente a Álvaro García Ortiz y ha defendido que es un "magnífico jurista" y "muy buena persona".

La exvicepresidenta del Gobierno de España y actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha reaccionado en laSexta Xplica a la condena al fiscal general, reconociendo que hay cosas que le han "sorprendido" y que le "inquietan" al respecto, y ha destacado que la primera es que, en su opinión, "no se podía dar el fallo sin la sentencia".

"El tribunal tenía que haber cuidado que no es un ciudadano particular, sino que es un ciudadano que viste un cargo y un órgano importante como es la Fiscalía General del Estado y los españoles nos merecíamos el fallo con la sentencia, pero en este momento lo único que sabemos es que Álvaro García Ortiz no puede volver a ser fiscal general del Estado hasta dentro de dos años", ha expresado la también jurista. De esta forma, Calvo ha señalado que le parece "una inoportunidad y de una desconsideración absoluta que a estas horas no sepamos el por qué" de la condena, y que "esto dé pie a 15 días de hablar de esto". "

Además, la exvicepresidenta ha reconocido que conoce a Álvaro García Ortiz y ha defendido que es un "magnífico jurista" y "muy buena persona". "Es un gran jurista, técnicamente hablando, porque lo veo trabajar", ha destacado, tras lo que ha afirmado que "no es nada bueno para nuestra democracia que tengamos que ver a representantes políticos alegrarse de la sentencia".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.