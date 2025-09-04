Fin al 'pormishuevismo': Paco León protagoniza la última campaña de Igualdad para romper con los cánones de la masculinidad

Los detalles La ministra de Igualdad, Ana Redondo, asegura que con este proyecto "se pretende abrir las identidades y generar un debate sobre la identidad masculina" ya que "no hay una sola".

Paco León ha protagonizado la última campaña del Ministerio de Igualdad dirigida a los hombres y bajo el título Por huevos. "Tener huevos te puede servir para muchas cosas. Puedes hacer una tortilla, una empanada, o atreverte a decir a tu colega que si vuelve a mandar una foto de esa tía le denuncias", exalta el actor contra el 'pormishuevismo'.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, asegura que la frase que denuncian "es una expresión de fuerza, de dominación y a veces de testosterona rancia": "Resignificar el 'pormishuevismo' tiene su aquel". Lo ha hecho en la rueda de prensa de este jueves, en la que se ha presentado el vídeo.

Asimismo, sostiene que con esta campaña "se pretende abrir las identidades y generar un debate sobre la identidad masculina" ya que "no hay una sola". A lo largo de los años se han estipulado una serie de requisitos que definen si una persona es o no masculina, como el nivel de sensibilidad.

Pese a que la sociedad ha avanzado en cuanto a los cánones sobre la masculinidad, sigue preocupando el retroceso de los jóvenes en la defensa de la igualdad. María Guijarro, Secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres indica que "desde pequeños se enseña a ocupar ciertos roles y jerarquías".

"Necesitamos comprender que los hombres son diversos, como las mujeres, que no son un colectivo y necesitan otros modelos y referentes", ha apuntado.

"Hablemos de huevos. ¿Tú los tienes? ¿Quieres unos cuantos? ¿Qué hay que hacer para tenerlos? Igual una buena manera es ir tú mismo a hacer la compra, ¿no? Seguramente, claro", comenta León en el vídeo.

"Tener huevos es vestirte como te apetezca, besarte con quien te merezca"; "llorar no te hace que tengas menos ni gritar hace que tengas más"; "si de verdad los tienes, no tienes que ir por ahí fardando de que los tienes", son algunas de las frases que el intérprete ha señalado en las imágenes.