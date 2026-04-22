Yolanda Ramos reflexiona sobre la felicidad con Marc Giró: "No ser feliz casi siempre va implícito en ser pobre"

Yolanda Ramos desmonta con su particular humor en este vídeo teorías sobre la felicidad: "Confórmate con lo que tienes y sé feliz, ¿qué mierda es esa?, y te lo está diciendo un tío de un libro que se está forrando".

Marc Giró presenta en el plató de Cara al Show por todo lo alto a su amiga y colaboradora, Yolanda Ramos. Tras una entrada triunfal, la cómica explica quiere hablar de "los gurús de TikTok que recogen cosas de estudios: "No me puedo meter con los estudios porque sería atrevido por mi parte, nunca criticaré a los psiquiatras o algunos psicólogos porque me han salvado la vida, pero voy a criticar a los pseudoprofesionales que se apropian de las ideas".

"Que dejen de decir que tenemos estrés porque en la historia lo necesitábamos por un león", afirma Yolanda Ramos, que reflexiona en el plató: "Por favor, comparado a lo que tenemos ahora... un león, pff". "Otra cosa que no me gusta que han sacado es que ahora dicen que el cerebro humano, del que además generalizan mucho, no está hecho para ser feliz sino para sobrevivir". "No me digas que no me quieren hacer desgraciados", afirma Yolanda Ramos a Marc Giró, al que explica: "Nos están mutilando, ¿cómo va a estar solo hecho para sobrevivir y no para hacernos feliz?, si, precisamente, con la felicidad es cuando sobrevives". Una reflexión que desata los aplausos del público.

Además, la cómica cuenta que tras las cámaras ha coincidido con Eduardo Casanova, invitado también del programa, que le ha contado "una teoría que dice que tu cerebro está hecho para que comas, hagas el coito y mates".

Por otro lado, Yolanda Ramos desmonta a los que dicen a los demás que se conformen con su vida: "Confórmate con lo que tienes y sé feliz, ¿qué mierda es esa?, y te lo está diciendo un tío de un libro que se está forrando". "Dice que no mires por el dinero o por lo material, pero si ha hecho un libro, ¿de qué está hecho?, ¿de nube?", reflexiona Yolanda Ramos, que insiste en que "nos quieren hacer pobres": "No ser feliz, casi siempre va implícito en ser pobre".

"Que manía con confórmate con lo que tienes, confórmate tú", contesta tajante Yolanda Ramos en su reflexión, que puedes ver al completo en el vídeo principal de esta noticia.

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*Puedes ver en atresplayer el programa completo de Cara al Show con Marc Giró