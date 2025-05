Matías Prats, tras cumplir 50 años en televisión: "Probablemente me esté enfrentando a mis últimos años de profesional"

El periodista ha confesado a José Yélamo que su debut en televisión "fue nefasto". "Era muy malo, no tenía experiencia ni control y balbuceaba, pero la fortuna es que no me vio ningún jefe, y pude seguir", ha expresado Prats.

José Yélamo ha hablado con Matías Prats, quien ha cumplido 50 años en televisión. El presentador de informativos de Antena 3 ha expresado que "viendo fotos, uno se da cuenta de la evolución en cuanto a la estética". "Comencé con el blanco y negro y cara de chaval, y hemos pasado a un señor bastante maduro que probablemente se esté enfrentando a sus últimos años de profesional", ha expresado el periodista, a lo que ha apostillado que es algo que no quiere dar por seguro porque están "bien" y la dirección le "sigue apoyando".

Así, Prats ha recordado cómo fue su debut en televisión, tras entrar en TVE como becario: "Me dieron la oportunidad de salir en pantalla y mi debut fue nefasto; era muy malo, no tenía experiencia ni control, balbuceaba... La fortuna es que no me vio ningún jefe, y pude seguir", ha bromeado.

En lo referente a la idea que se tiene en la actualidad sobre los periodistas, el presentador ha señalado que "antes un periodista era bien recibido, pero de un tiempo a esta parte" han "languidecido en cuanto al peso de la responsabilidad del periodista". "Generar confianza en el espectador, oyente o lector es muy complicado. Necesitas mucho tiempo y cumplir con las reglas básicas, y como te desvíes, la cosa va mal", ha declarado.