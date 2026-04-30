"Muchos ignoran que en España tuvimos centros de concentración": Juan Diego Botto critica que no se explique bien la dictadura franquista

Juan Diego Botto critica que en España "no se han hecho los esfuerzos necesarios para explicar lo que fue la dictadura franquista" y critica que "hemos tenido cargos importantes del PP diciendo que fue una época de placidez".

El actor y director Juan Diego Botto reflexiona en su entrevista con Aimar Bretos en 'La Noche de Aimar' sobre la dictadura de España. "En España no se han hecho los esfuerzos necesarios para explicar lo que fue la dictadura franquista, cómo se alzó con el poder y cómo fueron esos 40 años de represión", critica Botto, que lamenta que haya "gente alabando la dictadura desde ámbitos públicos y cargos electos".

Y es que el actor recuerda que "hemos tenido cargos importantes del PP diciendo que era una época de placidez", o un término parecido y critica que "una inmensa mayoría de españoles ignora que en el país habido campos de concentración".

¿Miedo a las próximas elecciones?

Preguntado por Aimar Bretos sobre si tiene miedo a las próximas elecciones generales y el resultado que salga, Juan Diego Botto realiza en el vídeo una profunda reflexión: "Mi hija, que tiene 17 años, imagina su futuro trabajando de algo que no ha estudiado y compartiendo piso porque no podría pagarse una casa para ella". "Ella pinta un escenario realista pero desolador, eso es lo que me preocupa de las próximas elecciones", señala el actor.

Además, preguntado por Aimar Bretos sobre por qué cada vez más jóvenes se acercan a la extrema derecha, Botto explica el "truco de trileros" que usan algunos partidos para que los ciudadanos piensen que sus problemas son por culpa de la gente de clase más baja: "Te hacen mirar abajo, de que tu problema es por alguien más pobre que tú".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.