Sónsoles Ónega y Valeria Vegas acusan a María del Monte de ser la gafe de los trenes: "Yo contigo no me monto"

28 de abril, 5 de mayo y 1 de julio. Son los días que María del Monte se ha visto atrapada en un tren durante este 2025. ¡Tres veces en menos de tres meses! Va a parón por mes, tal y como indican en 'Y ahora Sonsoles'. La colaboradora del programa Valeria Vegas tiene una teoría, tal y como vemos en este fragmento de su intervención que recoge Aruser@s.

"A ver, porque ha ocurrido con más trenes, que si no pensaría que María es gafe, ¿eh?", bromea la tertuliana. "Calla, calla. No digas eso que nosotras no...", empieza a decir Sonsoles Ónega. A la presentadora le dan mal rollo este tipo de asuntos, pero la cantante, que hace una conexión en directo desde su casa (porque no ha podido llegar al plató), asegura que ella no es supersticiosa.

"Yo no creo en esas cosas, yo lo que sí creo es que es una falta de...", empieza a decir hasta que Sonsoles la interrumpe: "Pues yo en un tren contigo no me meto".

En el plató del programa matinal de laSexta se preguntan si existe "el gafe de tren" y, en caso de existir, si es María del Monte.