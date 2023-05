Lola Flores siempre defendió que su caso de fraude a Hacienda sirvió de ejemplo para la sociedad. En aquel juicio había un joven fiscal, Luis Jordana de Pozas, que más de tres décadas después, confiesa a laSexta Columna que aquel caso no era uno más.

"Me llegó un paquete muy grande, atado con una soga de esparto como todos los demás y en la cubierta ponía 'delito fiscal: Dolores Flores Ruiz'", recuerda en el vídeo sobre estas líneas, donde asegura que "no sabía quién era Dolores Flores Ruiz y lo supe cuando empecé a estudiar el asunto". Era 1987, y Lola Flores llevaba años sin pagar a Hacienda. El fisco sólo tuvo que seguir el rastro de su popularidad, de sus conciertos, para hacerse una idea de lo que debía: "Muchos datos los sacó de revistas del corazón", afirma Jordana de Pozas.

En total los investigadores cifraron el fraude en 53 millones de pesetas y fue entonces cuando Lola Flores 'inventó' eso del 'crowdfounding' con la mítica frase de "Yo muchas veces pienso, si una peseta diera cada español...". Nada pudo evitar que finalmente 'La Faraona' fuese acusada de delito fiscal en un muy mediático juicio y condenada por el Tribunal Supremo a la pena mínima.

Con ella aprendimos bien eso de que Hacienda somos todos: "Después de que trascendiera la querella o el ejercicio siguiente, el delegado de Hacienda de Madrid me dijo que había aumentado notablemente la recaudación, notablemente", comenta el fiscal del juicio, que 30 años después, sostiene rotundo que Lola Flores "fue escogida como ejemplo, seguro", si bien indica que "no digo que no hubiera razón para denunciarla, porque la había".