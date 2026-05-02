El enfado de Nuria Roca con un titular sobre la confesión de Alaska y una infidelidad: "Me da coraje"

La presentadora ha asegurado en La Roca que este tipo de titulares "hacen un flaco favor para que luego los personajes interesantes quieran dar entrevistas y hablar de verdad": "A mi me da rabia que una entrevista que haces de la forma más generosa, abierta, honesta y entregada se utilice".

La alabada cantante Alaska ha ofrecido una entrevista a la revista 'Diez Minutos' cuya portada ha sido analizada por los colaboradores de La Roca. En ella, la intérprete revela que "solo" ha sido "infiel una vez".

Por su parte, Nuria Roca ha lanzado un claro mensaje: "Me parece fatal este titular". "Me parece mal. Creo que estos titulares hacen un flaco favor para que luego los personajes interesantes quieran dar entrevistas y hablar de verdad".

"Lo que pasa es que se coge un extracto sin contexto para llamar la atención y ahí dices 'pues me lo ahorro, no lo cuento que no tengo necesidad y no estoy en una portada que lleva a la gente a engaños", ha añadido la presentadora.

Tras su entrevista, la artista aseguró en sus redes sociales que fue infiel "en la Prehistoria" y antes de salir con Mario Vaquerizo. En referencia al mencionado titular, Roca ha expuesto que sobre ella "han puesto de todo".

"Que un titular se lo inventen y lo pongan... allá cada una con su conciencia. A mi me da rabia que una entrevista que haces de la forma más generosa, abierta, honesta y entregada se utilice. Eso es lo que me da coraje", ha añadido.

Asimismo, Juan del Val ha dicho que ha "dado la batalla por perdida" y que es cuestión de "acostumbrarse": "Siempre se saca de contexto, por lo tanto dices 'me da igual".

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