María Barranco, sobre la brecha en el cine entre hombres y mujeres: "El tío madurito era interesante y nosotras, viejas"

El Intermedio recupera la entrevista que Thais Villas hizo a María Barranco y Alba Planas en 'Zetas y Boomers'. Ambas reflexionaron sobre el acoso en su profesión o la brecha salarial que existen entre actores y actrices.

Las actrices María Barranco y Alba Planas se unían en 'Zetas y Boomers', de Thais Villas, para reflexionar sobre su profesión y exponer cómo la viven las personas de su generación. La reportera planteaba si, en algún momento de su carrera, habían tenido "una proposición no decente".

"Por supuesto", respondía María, "cuando llegué a Madrid, había mucho pulpo". La actriz recordaba que ella se hacía la graciosa y se quitaba de en medio. "Alguna vez me decían nombres de actrices que habían sido simpáticas y tenían grandes carreras", añadía. Como indicaba, esa persona le sugirió ser también simpática, pero, como no lo fue, no consiguió ese trabajo.

Alba, por su parte, exponía que actualmente "por suerte o por desgracia, porque no sé si lo hacen más a las espaldas, se salvan un poco más el culo". "Antes era una cosa como natural y, ahora, por lo menos, se tienen que cortar un poco", añadía Barranco.

Las actrices también reflexionaban sobre la brecha salarial a favor de los actores que se da en nuestro país. "A parte de que cobran más, hay más trabajo para chicos", se quejaba María. En su caso, además, por su edad "ha ocurrido la cosa de que el tío madurito era interesante y nosotras ya estábamos viejas". "¿Cómo te comes eso?", criticaba.

Planas añadía que las actrices son "mucho más reemplazables". La actriz señalaba que en algunas producciones se quiere trabajar con un actor concreto y se aceptan sus condiciones, mientras que, con las actrices, "siento que siempre están amenazando con que si no eres tú será otra".

Barranco exponía que, a ella, cuando le dicen ese tipo de cosa, respondía diciendo que llamaran a otra. "No me pongo chula, pero, no me gustan las amenazas", reflexionaba. "Cuando te toque a ti espero que la cosa haya cambiado y que seamos nosotras igual de interesantes que ellos, o más", concluía, dirigiéndose a su compañera.

