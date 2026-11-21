Inés García critica en Al Rojo Vivo la circular de la Comunidad de Madrid que anima a denunciar a los docentes que hablen de la huelga y advierte del riesgo de convertir los colegios en una "caza de brujas".

Tras la multitudinaria manifestación en defensa de la Educación Pública celebrada el pasado viernes en Madrid, las movilizaciones continúan en la región. Óscar, profesor de FP, participa en una 'bicicletada' en Fuenlabrada y atiende a Al Rojo Vivo, donde se muestra feliz al comprobar que la sociedad está de su lado y respalda sus reivindicaciones.

El docente se refiere al documento que la Comunidad de Madrid ha enviado a los centros educativos en el que, apelando a la "neutralidad", anima a las direcciones a denunciar ante Inspección a los profesores que hablen de la huelga con sus alumnos o coloquen carteles. "Nos parece tratar de volver a los tiempos del franquismo en los que había que denunciar a tu vecino, a tu compañero de trabajo, en el que no había ninguna libertad", asegura.

Óscar considera, además, que esta medida es ilegal y recuerda que los docentes tienen derecho a informar sobre los motivos de la huelga. A su juicio, la circular busca intimidar al profesorado y ya está teniendo consecuencias: "Están intentando meter miedo y lo están consiguiendo con algunos compañeros", explica. Como ejemplo, relata el caso de una profesora que acudió al centro con la camiseta verde, símbolo de las reivindicaciones educativas, "del revés".

El docente cree que el objetivo de este documento es "seguir criminalizando al profesorado" y "amedrentar" a quienes participan en las protestas. Pese a ello, deja claro que las movilizaciones no van a detenerse y lanza un mensaje: "Vamos a seguir en esta lucha y la vamos a ganar".

Desde el plató de Al Rojo Vivo, Inés García también se pronuncia sobre la circular remitida por la Comunidad de Madrid y la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. La presentadora recuerda que Zarzalejo no se ha sentado a escuchar las reivindicaciones de los docentes y que, en cambio, ha acusado al profesorado de promover el "adoctrinamiento en las aulas". "Un aula no se puede convertir en un mitin y una tutoría no se puede convertir en un espacio de propaganda partidista", defendía Zarzalejo, que también reclamaba que los centros permanecieran "libres" de cualquier pancarta.

Frente a estas declaraciones, Inés García cuestiona el propósito de la circular y denuncia que se utilice para señalar a los profesores que ejercen su derecho a la huelga: "Lo que no se puede es convertir a los colegios en una caza de brujas con esa circular, ese formulario que han enviado a los centros para que los directores y los propios profesores denunciaran a los compañeros que quisieran ejercer su derecho a huelga o explicar por qué querían ejercerlo", sentencia la presentadora.

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